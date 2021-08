10 000 $ Ethereum sont brûlés par minute depuis la mise à niveau EIP-1559

Après la mise à jour très attendue de Londres, qui a introduit un mécanisme de brûlage de jetons sur Ethereum (ETH), le réseau brûle déjà 3,68 ETH (10 295 $) chaque minute en moyenne.

Entre autres améliorations, la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 1559 fait en sorte qu’une partie de tous les frais de transaction, appelée frais de base, soit désormais détruite dans chaque bloc – au lieu d’aller aux mineurs.

Selon la description de la proposition, cela a été fait pour contrebalancer l’inflation de l’Ethereum tout en donnant la récompense du bloc et les frais de priorité (les frais maximums que les utilisateurs sont prêts à dépenser pour inclure leur transaction dans un bloc) aux mineurs.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, environ 3,7 ETH (un peu plus de 10 000 dollars aux prix actuels) sont brûlés sur Ethereum chaque minute, selon Etherchain.org. Pendant ce temps, 630 ETH (environ 1,77 million de dollars) ont été brûlés quelques heures seulement après le déploiement de la mise à niveau de Londres. Les frais de base ont fluctué entre 70 Gwei (5,84 $) et 100 Gwei (8,34 $) au cours de la dernière heure.

Actuellement, la place de marché de jetons non fongibles (NFT) OpenSea est le plus grand “brûleur d’ETH“, puisque plus de 69 jetons ETH (193 124 $) ont été détruits grâce aux transactions qu’elle a facilitées depuis la mise à niveau, selon les données d’Ultrasound.money.

OpenSea est suivi par deux itérations du protocole d’échange de finance décentralisée (DeFi) Uniswap-Uniswap V2 (53,33 ETH) et Uniswap V3 (45,25).

Jusqu’à présent, les experts et les membres de la communauté font preuve d’un sentiment positif envers la mise à niveau de Londres.

“La très attendue mise à niveau du réseau EIP1559 a été un grand jour pour l’écosystème des crypto-monnaies Ethereum. Désormais, chaque transaction, achat NFT ou prêt sur le réseau Ethereum entraînera l’extinction de l’ETH, faisant de l’ETH un actif déflationniste et anti-inflationniste “, a noté Ross Middleton, directeur financier de l’échange cryptographique décentralisé DeversiFi.

Le prix de l’ETH lui-même, cependant, n’a pas été affecté jusqu’à présent. Selon la plateforme de crypto-métrie CoinGecko, le jeton se négocie à environ 2 800 $, en hausse de 4,9 % au cours des dernières 24 heures.