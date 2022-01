14,6 millions de SHIB ont été brûlés au cours des dernières 24 heures

Le fondateur de Bigger Entertainment, Steven Cooper, a indiqué sur Twitter que 2,75 millions de Shiba Inu supplémentaires avaient été brûlés par son équipe. Pendant ce temps, la Shiba Coffee Company a également retiré 11 851 851,85185185 SHIB de la circulation.

Après que les 2,75 millions de SHIB ont été envoyés dans le « portefeuille nul« , à partir duquel personne ne peut retirer ou dépenser des pièces d’une autre manière, par l’équipe de Bigger Entertainment, le montant total de cette crypto mimétique détruites par eux depuis octobre 2020 est de 889 483 100 tokens.

Bigger Entertainment vend des NFT, des billets pour des événements et des produits dérivés contre des crypto et brûle une partie des frais gagnés pour laisser les clients écouter des morceaux de musique. Le 26 décembre, au cours de l’une de leurs « Burn parties » programmées, ils ont détruit 239 600 144 jetons Shiba Inu.

Maintenant, avec encore 2,75 millions de SHIB retirés de la circulation, ils ont incinéré 889 483 100 depuis la fin octobre, lorsque la société a annoncé sa campagne de destruction de SHIB.

D’ailleurs, fin décembre, Cooper a tweeté que dans les soixante jours à venir, son équipe prévoyait de doubler le taux de combustion des SHIB car elle cherchait de nouvelles façons de brûler les Shiba Inu.

Par ailleurs, le directeur de Bigger Entertainment a déclaré qu’ils allaient brûler davantage de SHIB dans la journée. Fin décembre, ils ont annoncé que des événements de combustion de SHIB auraient lieu chaque mois cette année. Au total, plus de trois milliards de SHIB ont été brûlés en décembre par différents membres de la communauté Shiba Inu.

Another 2.75 Million #shib gone forever. Bringing our total burned to 889,483,100 since launching our campaign on Oct. 20th. We're excited for what 2022 will bring!

Receipts, a burn counter, & playlists can be found at: https://t.co/qAZCxRSOss

Etherscan: https://t.co/wLRv7Ktebe

— Steven Cooper (@iamstevencooper) January 3, 2022