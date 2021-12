3 prédictions sur les crypto-monnaies pour 2022

Grâce à la pandémie de coronavirus, cette année n’a pas été la plus facile. Néanmoins, alors que nous nous apprêtons à tourner la page de 2021, l’espace des crypto-monnaies se distingue, une fois de plus, par sa surperformance.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la valeur globale de toutes les monnaies numériques s’élève à 2,34 billions de dollars. C’est trois fois plus que le marché des crypto-monnaies au début de l’année, et c’est un rendement considérablement plus élevé que celui de l’indice de référence S&P 500 en 2021.

La grande question est la suivante : quelle sera la prochaine étape pour les crypto-monnaies en 2022 ? Voici quatre prédictions.

Le marché des crypto-monnaies subira une correction importante

L’espace des crypto-monnaies étant principalement guidé par l’espoir et l’attente, plutôt que par quelque chose de tangible, il serait sage pour les investisseurs de s’attendre à une correction assez importante en 2022.

Pour commencer, l’histoire démontre que les réversions sont monnaie courante. La valeur globale de toutes les monnaies numériques a augmenté de plus de 1 500 % au cours des 21 derniers mois, mais nous n’avons pas assisté à une augmentation notable de l’adoption de la blockchain ou de l’utilisation des paiements en crypto-monnaie, si ce n’est que le Salvador a donné son feu vert au bitcoin comme monnaie légale.

Pour aller plus loin, le marché des crypto-monnaies n’a pas été en mesure de se détacher du marché boursier pendant les périodes de volatilité. Même si les investisseurs considèrent les monnaies numériques comme des entités à part entière, voire comme une couverture contre le marché boursier, les données montrent assez clairement que lorsque le marché boursier corrige à la baisse, les monnaies numériques suivent. C’est inquiétant étant donné que de multiples facteurs suggèrent qu’une correction à deux chiffres du marché boursier pourrait être à l’horizon.

Les jetons Metaverse resteront très prisés

Il est très peu probable que nous assistions à une monétisation significative du métavers dans un avenir proche. En fait, personne ne sait si le métavers sera un projet d’entreprise comme celui de Meta Platforms, ou si les plateformes de réalité virtuelle construites sur une blockchain décentralisée domineront le paysage.

Mais ce qui est clair, c’est que les investisseurs en crypto-monnaies sont prêts à faire monter les jetons si cela a un rapport avec le métavers. Par exemple, The Sandbox a grimpé en flèche de près de 16 500 % en 2021, tandis que Decentraland a fait un bond de « seulement » 4 300 %.

Ce qui rend ces projets si intrigants, c’est que, contrairement à la création et au développement de personnages et de mondes virtuels dans les jeux traditionnels, les utilisateurs possèdent les droits sur des parcelles numériques au sein de The Sandbox et de Decentraland en tant que jetons non fongibles (NFT). Les NFTs peuvent être utilisés dans ces mondes virtuels comme une forme de monnaie, ou peuvent être monétisés sur le marché respectif d’une plateforme. Ce thème « play-to-earn » pourrait être une force motrice pour SAND et MANA tout au long de 2022.

Le bitcoin trouve au moins un nouveau foyer

Comme indiqué, le bitcoin a reçu un sérieux coup de pouce en 2021 lorsque le Salvador est devenu le premier pays à le déployer comme monnaie légale en septembre. La plus grande crypto-monnaie du monde en termes de capitalisation boursière a bénéficié d’un certain nombre d’avantages de premier plan au cours de la dernière décennie, mais le fait d’être reconnu par un pays comme monnaie légale était une véritable première.

En 2022, il est fort probable que nous verrons au moins un pays, voire plusieurs, expérimenter le bitcoin comme forme légale de monnaie. La raison en est simple : L’inflation monte en flèche dans la plupart des pays du monde. Les gouvernements du monde entier impriment de l’argent et adoptent des plans de dépenses destinés à maintenir leurs économies à flot pendant la pandémie, et les prix des biens et des services augmentent. Le bitcoin, avec son offre plafonnée à 21 millions de pièces, est considéré comme une couverture possible contre l’hyperinflation.

En outre, d’autres pays pourront utiliser le Salvador comme une sorte de modèle pour le déploiement de Bitcoin pour eux-mêmes. Alors que le bitcoin a été présenté comme la monnaie du futur, son déploiement au Salvador a été perturbé par des problèmes techniques. D’autres pays pourront tirer des leçons des erreurs du Salvador, ce qui pourrait les rendre plus confiants dans l’adoption de la plus grande monnaie numérique du monde comme monnaie légale.