3 raisons pour investir dans les crypto-monnaies

Il existe peu d’investissements qui divisent autant que les crypto-monnaies. Alors que certaines personnes sont convaincues qu’elles vont changer le monde, d’autres croient fermement qu’elles vont s’écraser.

Même les experts ne sont pas d’accord sur le fait qu’il s’agisse d’un bon investissement ou non. Certains milliardaires, comme Elon Musk et Mark Cuban, ont apporté leur soutien aux crypto-monnaies. D’autres, en revanche, comme Warren Buffett et Charlie Munger, la critiquent depuis longtemps.

Il est vrai que les crypto-monnaies sont volatiles, comme l’ont prouvé les hauts et les bas de l’année dernière. Mais il y a quelques raisons pour lesquelles on peut continuer à investir dans le bitcoin, l’ethereum et les crypto-monnaies en général.

1. Il pourrait être la prochaine grande affaire

Personne ne sait ce que l’avenir réserve aux crypto-monnaies, et il est vrai qu’elles pourraient finir par échouer. Mais elle pourrait aussi avoir une réelle utilité un jour et révolutionner une variété d’industries. Même si la crypto-monnaie elle-même ne devient pas une forme standard de paiement dans le monde entier, il existe d’autres voies vers le succès.

Prenons par exemple la technologie blockchain, qui est à la base de la crypto-monnaie. La blockchain Ethereum, en particulier, abrite de nombreuses applications, dont la finance décentralisée et les jetons non fongibles. Les réseaux Ethereum et Bitcoin hébergent également des contrats intelligents, qui sont des accords numériques susceptibles de révolutionner le secteur juridique.

Toutes ces applications nécessitent l’utilisation de crypto-monnaies dans une certaine mesure. Si l’une d’entre elles est largement adoptée, l’Ethereum et le Bitcoin – et ceux qui y ont investi – en récolteront les fruits.

2. Regretter de ne pas avoir investi un jour

La crypto-monnaie est un investissement risqué, et certains experts prédisent qu’elle sera soit un succès massif, soit un échec massif, sans aucun compromis. Lorsque l’on considère ces deux options, il faut peut-être prendre le risque plutôt que de manquer potentiellement quelque chose de grand.

Avant d’investir, il faut réfléchi à tous les résultats possibles. On pouvait investir maintenant, et soit gagner de l’argent si la crypto réussit, soit perdre son investissement si elle échoue. Ou bien on pourrait choisir de ne pas investir, et éviter de perdre de l’argent mais passer à côté de rendements potentiellement lucratifs.

Il faut peut-être prendre le risquer de perdre de l’argent que de vivre avec le regret de ne pas avoir investi si la crypto-monnaie prospère. Bien sûr, personne ne sait si elle va vraiment réussir. Mais si c’est le cas et que on choisi de ne pas y investir, on regrettera probablement cette décision pendant longtemps.

3. Le reste de mon portefeuille est solide

Il est indéniable que les crypto-monnaies constituent un investissement risqué et extrêmement volatil, et qu’elles sont hautement spéculatives à ce stade. Même si on peut penser qu’il y a une chance qu’elles réussissent, ce n’est pas une certitude.

Pour cette raison, il ne faut investir (aujourd’hui) qu’une petite somme d’argent que l’on peut se permettre de perdre, et garder un portefeuille composé d’investissements solides à long terme. De cette façon, si les investissements en crypto-monnaies ne sont pas performants, cela ne fera pas couler tout votre portefeuille. Et en continuant à investir de manière cohérente dans des domaines autres que les crypto-monnaies, on peut s’assurer que l’épargne continuera de croître au fil du temps, quelle que soit l’évolution du marché des crypto-monnaies.

En prenant les bonnes précautions, il est possible de réduire le risque lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies. Cependant, ce n’est pas le bon investissement pour tout le monde, et ce n’est pas grave. En tenant compte de vos préférences personnelles et de votre tolérance au risque, il sera plus facile de décider si c’est le bon choix pour vous.