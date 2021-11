72% des détenteurs de Shiba Inu réalisent des bénéfices

Bien que la crypto-monnaie mème Shiba Inu (SHIB) connaisse une volatilité accrue de son prix, une majorité des détenteurs de jetons sont toujours en profit.

Selon les données sur la chaîne fournies par Intotheblock.com, 72 % des adresses de portefeuilles SHIB sont rentables au prix du jeton de 0,000051 $.

En outre, seuls 17 % des détenteurs ne réalisent pas de bénéfices sur leur investissement initial en SHIB. Il s’agit probablement d’investisseurs tardifs qui ont acheté la pièce lorsque sa valeur a chuté par rapport au récent sommet historique. Notamment, l’achat au plus bas présente une opportunité de profit une fois que les prix commencent à grimper.

En ce qui concerne la distribution des détenteurs, les premiers investisseurs de la pièce contrôlent probablement la plus grande partie de l’offre de jetons de l’actif. Les données indiquent que la concentration des grands détenteurs est de 78 %. Cependant, les baleines de SHIB ont été critiquées car elles ont une influence significative sur l’évolution future du prix du jeton.

Pour toute adresse ayant un solde de jetons, ITB identifie le coût moyen auquel ces jetons ont été achetés et le compare au prix actuel. Si le prix actuel est supérieur au coût moyen, l’adresse est « In the Money« . Si le prix actuel est inférieur au coût moyen, l’adresse est « Out of the Money« .

Le nombre élevé de portefeuilles réalisant des profits s’explique par la popularité de SHIB qui a bondi au cours des derniers mois. En particulier, la possibilité d’obtenir des rendements élevés grâce à ce jeton a également entraîné une augmentation du nombre de détenteurs.

Par exemple, entre le 10 octobre et le 8 novembre 2021, le nombre de détenteurs de Shiba Inu a bondi de 31 %, passant de 706 808 à 926 684, et la pièce a connu une croissance de 111 % sur la période. Le jeton a attiré plus d’utilisateurs en raison de facteurs tels que le faible prix par pièce, qui permet de s’impliquer plus facilement, contrairement à d’autres actifs coûteux comme le bitcoin.

La volatilité de SHIB continue

Comme nous l’avons signalé précédemment, SHIB a connu une volatilité accrue ces dernières semaines, faisant disparaître 7,26 milliards de dollars de sa capitalisation boursière entre le 4 et le 10 novembre.

Cette volatilité a été principalement déclenchée par une baleine qui a effectué quatre transactions de dix mille milliards (10 000 000 100 000) de SHIB vers quatre portefeuilles différents. À l’époque, une seule transaction était évaluée à environ 586 millions de dollars.

Dans l’ensemble, la popularité de la pièce a grimpé en flèche ces dernières semaines, principalement aidée par des facteurs tels que la cotation sur Coinbase, qui a entraîné un afflux de 870 millions de dollars en 24 heures.