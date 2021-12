Adidas dévoile la collection Originals NFT avec Punks Comics, Gmoney, Bored Apes

Jeudi, Adidas a annoncé le lancement de sa première collection Adidas Originals NFT. Le drop Adidas Originals NFT est en partenariat avec le Bored Ape Yacht Club (BAYC), l’investisseur en crypto-monnaies Gmoney, et la série de bandes dessinées Punks Comics.

Adidas dévoile la collection NFT d’Adidas Originals « Into the Metaverse« .

Adidas continue de se lancer dans sa mission d’entrer dans le métavers et de travailler avec des jetons non fongibles et la technologie blockchain. La société de chaussures et de vêtements de sport s’est d’abord lancée dans un partenariat avec Coinbase et a déclaré que le métavers était « passionnant » au cours de la dernière semaine de novembre. Adidas a également fait allusion à une collaboration avec le métavers The Sandbox. Au cours de la première semaine de décembre, Adidas a révélé un accord entre la société de chaussures et de vêtements de sport et Bored Ape Yacht Club (BAYC), l’investisseur en crypto-monnaies Gmoney et la série de bandes dessinées Punks Comic.

Le partenariat a donné lieu à la première collection Adidas Originals NFT qui rend hommage aux créateurs et donnera accès à des wearables virtuels pour le métavers de jeu basé sur la blockchain The Sandbox. Il y aura également des produits physiques comme un sweat à capuche, un survêtement et le bonnet orange de Gmoney. La collection Adidas Originals NFT sera mise en vente le 17 décembre et les propriétaires « recevront un accès exclusif aux expériences et aux produits Adidas Originals. »

« Dans le cadre de notre ambition de célébrer les idées qui définissent une nouvelle ère d’originalité, nous avons atterri à l’avant-garde de la créativité, qui est le métaverse ouvert« , a déclaré Erika Wykes-Sneyd, vice-présidente du marketing et de la communication d’Adidas Originals, dans une déclaration. « C’est un endroit naturel pour Adidas Originals : un monde sauvage où les possibilités sont vraiment illimitées et où chacun peut exprimer et être récompensé pour ses idées les plus originales« , a ajouté la dirigeante d’Adidas.

Le directeur du numérique affirme que « la blockchain est l’une des technologies les plus innovantes de cette génération«

Adidas a également acheté un Bored Ape Yacht Club (BAYC) qui s’appelle « Indigo Herz« . Le BAYC NFT Indigo Herz est officiellement appelé Bored Ape Yacht Club #8774 et Adidas possède une petite collection de NFT, selon le résumé des NFT du portefeuille.

« En amont du lancement, les membres confirmés d’Adidas ont eu la possibilité d’échanger un badge de statut NFT POAP (Proof of Attendance Protocol), commémorant leur présence au début du voyage métavers de la marque« , détaille l’annonce de la collection NFT de la société.

« C’est tellement rafraîchissant de voir une marque culturellement influente comme Adidas Originals travailler si étroitement avec la communauté NFT« , a déclaré Gmoney. « À chaque étape, ils ont inclus les bons partenaires de la communauté crypto, metaverse et NFT et ont écouté leurs pensées à un stade précoce. »

Les NFT d’Adidas seront disponibles via le portail web adidas.com/metaverse à 0,2 ETH par unité. Les wearables virtuels et physiques, selon Adidas, seront mis à disposition en 2022. Selon Scott Zalaznik, le directeur numérique d’Adidas, la technologie blockchain est « l’une des technologies les plus innovantes de cette génération. » Zalaznik a également déclaré :

« La base que nous construisons avec Web3 conduira à de nouvelles opportunités créatives pour les partenariats, l’engagement à travers les biens numériques et un chemin vers un avenir plus inclusif. »