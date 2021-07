Amazon pourrait accepter le bitcoin d’ici la fin 2021 et développer sa propre monnaie d’ici 2022

Amazon prévoit d’accepter le bitcoin d’ici la fin de l’année 2021, selon un rapport publié anonymement dans le journal londonien City A.M. Et bien qu’il ne s’agisse que de la parole d’un initié anonyme du méga-détaillant basé à Seattle, le prix du bitcoin a grimpé en flèche du jour au lendemain et crée beaucoup de buzz dans le monde des crypto-monnaies.

“Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des solutions de paiement en crypto-monnaies à un moment donné dans le futur, mais d’une partie intégrante et bien discutée du futur mécanisme de fonctionnement d’Amazon“, a déclaré la source anonyme au site dans un article publié tôt lundi matin.

L’initié affirme que le bitcoin sera la première d’environ huit crypto-monnaies qu’Amazon commencera à accepter, incluant éventuellement des pièces telles que l’ethereum, le cardano et le “bitcoin cash“. La source a déclaré à City A.M. que les plans d’Amazon en matière de crypto sont en cours depuis 2019 et qu’il “ne faudra pas attendre longtemps” avant que l’entreprise accepte les crypto-monnaies.

Amazon a même prévu de développer sa propre crypto-monnaie, selon la source. Et la société pourrait permettre d’obtenir des récompenses en payant avec ce que l’initié appelle la “monnaie native” d’Amazon.

Le nouveau rapport de City A.M. intervient après que des internautes aient repéré des offres d’emploi intéressantes sur Amazon au cours du week-end, dont une pour un “chef de produit blockchain et monnaie numérique“.

D’après l’offre d’emploi d’Amazon :

L’équipe Acceptation et expérience des paiements recherche un chef de produit expérimenté pour développer la stratégie et la feuille de route des produits blockchain et monnaie numérique d’Amazon. Vous tirerez parti de votre expertise du domaine de la blockchain, des monnaies numériques des banques centrales et des crypto-monnaies pour élaborer le dossier des capacités à développer, conduire la vision et la stratégie globales du produit, et obtenir l’adhésion et l’investissement des dirigeants pour les nouvelles capacités. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes d’Amazon, notamment AWS, pour élaborer la feuille de route, y compris l’expérience client, la stratégie et les capacités techniques, ainsi que la stratégie de lancement.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a démissionné de son poste de directeur général au début du mois, mais reste le président exécutif de la société. Et si vous croyez l’histoire de City A.M., tout le plan cryptographique vient de Bezos.

“Cela commence avec le bitcoin : c’est la première étape clé de ce projet de crypto-monnaie, et la directive vient du sommet …. Jeff Bezos lui-même“, aurait dit la source d’Amazon.

Il est difficile d’imaginer ce que serait le monde si le plus grand détaillant en ligne américain créait sa propre monnaie numérique à partir de rien. Pouvez-vous imaginer faire vos courses, recevoir votre salaire et même payer vos impôts avec AmazonCoin ? Cela semble ridicule du point de vue de 2021. Mais cela pourrait être moins ridicule si vous vous souvenez que les milliardaires comme Bezos peuvent faire à peu près tout ce qu’ils veulent au 21e siècle.