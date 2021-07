Amazon prévoit d’accepter les paiements en bitcoins cette année

Une source anonyme au sein d’Amazon aurait déclaré au journal économique londonien City A.M. que le géant du commerce électronique prévoit d’accepter les paiements en bitcoin d’ici la fin de 2021, ce qui pourrait ouvrir la voie à une acceptation plus large des transactions en crypto-monnaies.

“Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des solutions de paiement en crypto-monnaies à un moment donné dans le futur – il s’agit d’une partie intégrante, bien discutée, du futur mécanisme de fonctionnement d’Amazon“, a déclaré la source à City A.M., selon un rapport publié dimanche.

Elle a indiqué que, bien que le bitcoin soit la première étape des ambitions d’Amazon en matière de crypto-monnaies, les dirigeants de l’entreprise étaient désireux d’ajouter d’autres crypto-monnaies établies à l’avenir. La “directive vient de très haut“, en référence à Jeff Bezos, a-t-elle déclaré, ajoutant :

“L’ensemble de ce projet est à peu près prêt à être lancé”.

En plus d’accepter les paiements en bitcoin, Amazon serait en train d’explorer la création de sa propre crypto-monnaie, peut-être dès 2022, a-t-elle dit.

Les spéculations sur l’entrée d’Amazon sur le marché des crypto-monnaies vont bon train depuis plusieurs jours, après qu’un nouveau poste de “chef de produit monnaie numérique et blockchain” soit apparu sur le tableau d’affichage des emplois de l’entreprise la semaine dernière. Selon la description du poste, la nouvelle recrue aidera à développer la stratégie et la feuille de route des produits de monnaie numérique d’Amazon. Le poste requiert une forte expertise dans le domaine de la blockchain, des monnaies numériques des banques centrales et de la cryptographie en général.