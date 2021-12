Année 2022 :  Les crypto-monnaies auront encore plus de potentiel de croissance

Le monde a radicalement changé, la tendance est désormais à l’avancée technologique et à l’innovation dans tous les domaines, ce qui a également affecté l’économie, la façon dont l’argent est compris, le besoin d’un accès plus facile aux devises et la facilité des transactions.

Dans le passé, il était courant d’avoir un compte bancaire traditionnel et d’y conserver son argent dans un système centralisé, contrôlé par le gouvernement. Aujourd’hui, cela a changé, les gens ont exigé un nouvel ordre et cela est médiatisé par l’utilisation des crypto-monnaies. Décentralisée, accessible et moins rigoureuse est le présent et l’avenir de l’économie.

Dans le contexte de l’évolution et de la numérisation, les crypto-monnaies ont trouvé une place très importante. Ils sont désormais de plus en plus utilisés pour les paiements, les investissements et les transactions de toutes sortes. Le premier pays au monde a déjà accepté le bitcoin comme monnaie légale et les développements ne font que commencer.

On s’attend à ce que les crypto-monnaies soient bientôt utilisées pour payer des services et à ce que le bitcoin devienne un actif beaucoup plus précieux que l’or. Bien que tout cela puisse sembler être un projet plutôt qu’une réalité, cela pourrait être sur le point de se produire dès 2022. Chaque jour, des mesures importantes sont prises sur le marché des crypto-monnaies et l’avenir est prometteur.

Les crypto-monnaies ont beaucoup plus à offrir

Même si, à l’heure où nous publions ces lignes, le prix du bitcoin et des autres crypto-monnaies n’est pas à son apogée, le potentiel reste important. Ceci, contrairement à ce que différents analystes de marché affirment que la chute définitive du marché des crypto-monnaies est proche.

Il convient de noter que cette année a été marquée par des baisses et des hausses importantes. En 2021, Tesla a réalisé son premier investissement majeur dans le bitcoin et a annoncé qu’elle accepterait les paiements en bitcoin. Peu après avoir éliminé cette possibilité, la Chine a interdit les crypto-monnaies et le minage, mais aussi le Salvador qui a fait du bitcoin une monnaie que les citoyens peuvent utiliser pour effectuer toutes sortes d’achats.

L’exploitation des crypto-monnaies évolue. Après la migration minière de la Chine, les mineurs ont cherché de nouvelles destinations pour installer des exploitations, les États-Unis étant le lieu de prédilection, notamment dans les États plus verts, avec des prix de l’énergie moins élevés et des attitudes réglementaires beaucoup moins restrictives.

Et si les crypto-monnaies continuent d’être la cible des fraudeurs, le potentiel reste entier. En termes d’activité criminelle, on estime que plusieurs milliards de dollars ont été perdus dans des escroqueries, des vols de crypto-monnaies et des activités similaires. Et si le nombre d’activités illégales a augmenté cette année, les normes de sécurité ont également progressé.

La projection est positive

Le marché des crypto-monnaies a eu sa part de détracteurs. Ils affirment que la valeur des crypto-monnaies n’est pas réelle, que ce n’est qu’une bulle et que lorsqu’elle éclatera, la valeur des crypto-monnaies atteindra 0. Bien qu’il s’agisse d’une théorie, il existe également des théories plus positives et, malgré les aspects négatifs, la capitalisation du marché des crypto-monnaies continue de dépasser les 2 000 milliards de dollars.

En ce moment, et bien que les crypto-monnaies ne soient pas à leur valeur maximale, elles sont à un point assez important et avec un potentiel de croissance assez important. En outre, la proposition de crypto-monnaie est indéniablement intéressante. Ce qui est envisagé, c’est un système décentralisé, plus efficace, plus égalitaire et utilisable au niveau mondial, qui résoudrait les problèmes liés aux transactions internationales.

Actuellement, les projections de croissance des crypto-monnaies ont changé ; récemment, on estimait que le bitcoin pourrait atteindre 90 000 dollars d’ici la fin de l’année. Bien qu’il reste encore un peu de temps jusqu’à la fin de 2021, la marque a peut-être un peu diminué, mais elle reste assez optimiste.

Et si l’année 2021 a été marquée par des hauts et des bas, elle a été globalement une très bonne année pour les crypto-monnaies. Au cours de cette période, le bitcoin a pu connaître des sommets inégalés, l’Ethereum a également suivi cette tendance, et l’intérêt réglementaire inclusif est plus élevé. Plusieurs pays ne considèrent pas les crypto-monnaies comme un ennemi, du moins pas entièrement, et l’innovation est encouragée.

La proposition selon laquelle l’économie de l’avenir est numérique est vraie. Même si les régulateurs et les banques tentent de résister au changement, il sera inévitable, à un moment donné, d’adopter l’innovation. Et maintenant, avec la pandémie causée par le coronavirus, le processus s’est encore accéléré. Bientôt, tout ce qui concerne l’économie, la banque et la monnaie sera beaucoup plus automatisé, cryptographique et accessible. Désormais, nous aurons une économie pour tous et qui répond aux besoins des utilisateurs.