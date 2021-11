Aucune entreprise ne peut posséder le métavers, déclare le PDG d’Epic Games.

Le métavers qui se développe a fait l’objet d’une attention accrue ces derniers temps en raison de l’augmentation du nombre d’utilisateurs. Le changement de marque de Facebook en Meta, la poussée du marché des NFT et l’intérêt croissant pour les Jeux métavers basés sur Ethereum. Epic Games, le créateur de Fortnite, voit lui aussi d’énormes possibilités dans cet espace, mais son PDG n’a pas l’intention de régner à lui tout seul sur le métavers.

Lors de la Conférence pour l’équité des écosystèmes d’applications mobiles qui s’est tenue cette semaine à Séoul, en Corée du Sud, le cofondateur et PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, s’est élevé contre les écosystèmes logiciels fermés, dans le sillage de son projet Fortnite toujours au coeurs de différentes batailles juridiques avec Apple et Google. Dans le même ordre d’idées, il a déclaré que le métavers est un concept large, qui ne doit pas être contrôlé par une seule entité.

« Le métavers est un terme comme l’internet« , a dit Tim Sweeney, selon un rapport de Bloomberg. « Aucune entreprise ne peut le posséder. »

Le métavers fait référence à l’évolution future potentielle de l’internet, dans laquelle les interactions sociales, les jeux et même le travail se dérouleront de plus en plus via des avatars dans des environnements 3D. Les actifs numériques (ou les NFT), c’est-à-dire les jetons utilisés pour représenter la propriété d’éléments numériques, devraient jouer un rôle important dans ce qui devrait être une série d’environnements en ligne partagés et interopérables.

Facebook est apparu comme le plus grand acteur potentiel dans cet espace émergent. Lors de sa conférence annuelle le mois dernier, l’entreprise a partagé sa vision pour un monde en ligne dans lequel les utilisateurs se retrouvent, jouent et même travaillent dans ces espaces 3D, et utilisent les NFT pour personnaliser leurs espaces, collecter des marchandises numériques, etc.

Parallèlement à la démonstration, Facebook a rebaptisé sa société mère en Meta. La société investi massivement dans l’espace et prévoit de d’embaucher 10 000 personnes en Europe dans le cadre de cette initiative. L’entreprise affirme également qu’elle construira cet espace en collaboration avec d’autres créateurs et entreprises, de manière « responsable« .

Cependant, beaucoup dans le monde de la crypto craignent l’influence d’une entreprise puissante et centralisée comme Facebook. Le mois dernier, Yat Siu, co-fondateur et président exécutif d’Animoca Brands, qui a investi dans des dizaines de startups de crypto et de métavers, a déclaré que il considère que Facebook et le géant chinois de la technologie Tencent comme des « menaces » pour un métavers ouvert.

Le jeu Fortnite d’Epic est l’un des analogues les plus proches que nous ayons d’un métavers à l’heure actuelle, avec des dizaines de millions de joueurs qui se connectent quotidiennement pour rivaliser, socialiser et créer ensemble. Le tout est présenté dans un monde coloré en 3D dans lequel les joueurs peuvent personnaliser leurs avatars à partir d’un éventail de skins de personnages, y compris ceux de films populaires, d’émissions de télévision et d’autres jeux.

L’aversion de Sweeney pour le contrôle centralisé du futur métavers s’inscrit dans la lignée de la lutte d’Epic contre les écosystèmes « walled garden » comme l’App Store d’iOS et le Play Store d’Android. Epic s’est opposé à ces deux systèmes en raison de l’obligation qui lui est faite de prélever une partie de toutes les ventes réalisées par l’intermédiaire de chaque vitrine respective. Cependant, « Fortnite » lui-même est également un écosystème fermé.

Les joueurs peuvent acheter des objets dans Fortnite en utilisant de la monnaie virtuelle achetée avec de l’argent réel, mais ils ne peuvent pas déplacer ces actifs numériques hors de la plateforme ou les revendre pour en tirer un bénéfice potentiel. Les jeux de métavers décentralisés, basés sur Ethereum, comme The Sandbox et Decentraland et d’autre part, sont construits autour de NFT interopérables et contrôlés par l’utilisateur.

Outre Fortnite, Epic Games est bien placé pour tirer parti du mouvement des métavers. La suite de création Unreal Engine d’Epic est largement utilisée dans l’industrie du jeu et d’autres industries créatives, son Epic Games Store est une place de marché populaire pour les jeux sur PC (et ouverte aux jeux centrés sur le NFT, contrairement à son rival Steam), et l’entreprise a également acquis un certain nombre de startups technologiques axées sur le jeu, les interactions sociales en ligne et les graphismes réalistes.

Il reste à voir si les futurs mouvements d’Epic Games centrés sur le métavers adopteront une approche plus décentralisée et/ou alimentée par des crypto-monnaies. La vision complète du métavers présentée par Facebook n’est peut-être pas pour tout de suite, mais M. Sweeney voit une énorme opportunité commerciale dans cet espace.

« Au cours des prochaines décennies, le métavers a le potentiel de devenir une partie de l’économie mondiale représentant plusieurs milliards de dollars« , a-t-il déclaré lors de la conférence.