Avalanche Bridge prend désormais en charge le Shiba Inu

Avalanche Bridge, qui a été introduit par Ava Labs en juillet, prend désormais en charge la crypto-monnaie mème Shiba Inu.

Cet outil permet de transférer de manière transparente les jetons Ethereum vers le réseau principal d’Avalanche.

Avalanche Bridge (AB) is adding new tokens that can be transferred between Avalanche and Ethereum.

First up, $SHIB incoming!

Transfer using the best bridge in crypto: https://t.co/UAY69mBjpo pic.twitter.com/gRa9rDFBMZ

— Avalanche 🔺 (@avalancheavax) December 8, 2021