Avalanche poursuit son ascension et s’envole de 10% en 24 heures.

Avalanche a poursuivi sa montée en flèche après avoir décroché, ce week-end, une place dans le top 10 des plus grosses cryptomonnaies en termes de valeur marchande.

La crypto-monnaie native de la blockchain à haut débit et à faible coût, AVAX, a connu aujourd’hui un pic de 10 %, selon les données de CoinGecko. Plus tôt dans la journée, le crypto-actif a atteint un sommet quotidien de 142,34 $. Il a depuis corrigé quelque peu et se négocie actuellement à environ 138 $.

Rien qu’au cours de la semaine dernière, il a augmenté de 44,3 %, alors que presque toutes les autres crypto-monnaies majeures sont en baisse. Sa capitalisation boursière s’élève à plus de 30 milliards de dollars.

Avalanche a été conçu pour fournir un réseau dans lequel la finance décentralisée (DeFi) peut être construite, tout comme Ethereum. Les DeFi sont des applications expérimentales qui fournissent des services financiers automatisés, mais sans intermédiaire.

Mais la construction sur Ethereum peut être coûteuse et lente lorsque l’activité sur le réseau augmente. Ethereum ne peut traiter qu’environ 30 transactions par seconde, et il n’est pas rare que les frais de gaz sur le réseau atteignent des centaines de dollars.

Ce n’est pas le cas avec Avalanche, qui peut traiter jusqu’à 4 500 transactions par seconde. Les frais sur le réseau sont inférieurs à 1 dollar pour une simple transaction. En revanche, les grosses transactions peuvent être plus coûteuses. Les développeurs d’Ethereum travaillent actuellement à la mise à niveau ETH2.0, attendue depuis longtemps, qui vise à rendre le réseau plus rapide et moins coûteux à utiliser, et donc plus compétitif par rapport aux blockchains de deuxième et troisième générations telles qu’Avalanche et Solana.

L’intérêt des investisseurs pour le « prochain Ethereum » pourrait expliquer en partie la montée en flèche de la valeur d’Avalanche alors que le Bitcoin et l’Ethereum sont en train de baisser.

Zhu Su, PDG du fonds spéculatif cryptographique singapourien Three Arrows Capital, a déclaré dimanche qu’il avait « abandonné Ethereum malgré son soutien dans le passé » – et qu’il est un investisseur AVAX.

Yes I have abandoned Ethereum despite supporting it in the past.

Yes Ethereum has abandoned its users despite supporting them in the past.

The idea of sitting around jerking off watching the burn and concocting purity tests, while zero newcomers can afford the chain, is gross.

— Zhu Su 🔺 (@zhusu) November 21, 2021