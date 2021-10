AVAX pourrait augmenter de plus de 300 % et dépasser BNB, Cardano, Solana et Shib

Alors que le prix du bitcoin (BTC) évolue latéralement dans une fourchette de 60 000 à 64 000 dollars, les analystes des crypto-monnaies se tournent vers les altcoins, affirmant que le lancement de l’ETF Bitcoin aux États-Unis a déjà été pris en compte.

Cependant, alors que les analystes indiquent des expositions à l’Ethereum (ETH), au Cardano (ADA) et même au Shiba Inu (SHIB), pour le cofondateur de TraderJoe, l’utilisateur anonyme « cryptofishx« , la crypto-monnaie qui a le potentiel d’augmenter de plus de 300% et de surpasser les crypto-actifs tels que BNB, Solana (SOL), XRP, Polkadot (DOT) et même Tether (USDT) est Avalanche (AVAX).

I'm a man on a mission and the only two things on my mind right now are:

Selon le trader, la hausse d’AVAX devrait pousser la crypto-monnaie dans le top 3 de Coingecko, derrière seulement le Bitcoin et l’Ethereum.

Il note que le rallye sera animé par les derniers développements de l’écosystème AVAX. Actuellement, dit-il, le réseau Avalanche présente une évolutivité bien supérieure à celle d’Ethereum. La TVL du réseau AVAX a grimpé en flèche au cours des deux derniers mois et sa blockchain traite actuellement 4 500 transactions par seconde (TPS), contre 13 TPS pour Ethereum.

En outre, le réseau Avalanche a lancé son programme d’incitation à la mi-août 2021. Depuis lors, la valeur totale bloquée (équivalente à la capitalisation du marché pour les protocoles et les applications DeFi) a été multipliée par plus de 24.

Here's what you need to know about AVAX Q4:

– $AVAX incentives was announced in August

– Projects need ~3 months to build before deploying

– 3 months from August is November

– November is soon

– So expect to see the entire ecosystem 10x from here

