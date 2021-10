Avis complet sur Coinbase : La bourse de crypto leader du marché

Coinbase est l’un des échanges de crypto les plus importants et les plus connus au monde. Il est largement considéré comme l’un des plus accessibles aussi, car il permet aux utilisateurs d’acheter des crypto en utilisant des devises fiat très simplement.

Fondée à San Francisco en 2012, Coinbase a augmenté ses actifs de 35 milliards de dollars en 2020 à 90 milliards de dollars en 2021, et a affiché un bénéfice de 730 à 800 millions de dollars au premier trimestre 2021. La bourse est devenue publique via une cotation directe sur le Nasdaq en avril 2021, les actions se négociant sous le ticker COIN.

La société dispose également d’une plateforme de négociation professionnelle appelée Coinbase Pro (anciennement connue sous le nom de GDAX).

Coinbase a une interface incroyablement propre, facile à utiliser, sans encombrement et simple à naviguer. Son tableau de bord vous montre toutes les informations clés dont vous avez besoin d’un seul coup d’œil, comme les titres de votre portefeuille, les graphiques de prix et les activités récentes, avec un accès facile aux fonctions de négociation, aux outils et aux paramètres du compte sur le côté.

Dans l’ensemble, l’interface de Coinbase est l’une des principales raisons, outre la prise en charge des achats en fiat, qui en font un choix solide pour les nouveaux arrivants en crypto-monnaie.

Les cryptos prisent en charge

Coinbase prend en charge plus de 60 cryptos, bien que leur disponibilité varie en fonction du territoire où vous vous trouvez. La plupart des grandes valeurs sont prises en charge, notamment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Uniswap (UNI) et Cardano (ADA). Après une longue attente, le Dogecoin (DOGE) a finalement été répertorié sur Coinbase en juin 2021 et Shiba Inu (SHIB) en septembre.

Il y a cependant quelques omissions notables. Parmi les 10 premières crypto-monnaies, Coinbase n’a pas encore listé Polkadot (DOT) et Binance Coin (BNB). Coinbase n’a pas non plus listé la monnaie privée Monero (XMR), le PDG Brian Armstrong expliquant que l’hésitation de la bourse est due à des conversations avec les régulateurs et à des évaluations internes des risques.

Dans l’ensemble, Coinbase dispose d’une bonne sélection de crypto-monnaies, bien que sa gamme ne soit pas aussi étendue que celle des bourses concurrentes telles que Binance.

Pour commencer sur Coinbase

La prise en main de Coinbase est une expérience simple. Naturellement, vous commencerez par vous inscrire avec votre nom et votre adresse électronique, et vous créerez également un mot de passe. Après avoir vérifié votre adresse, vous devrez fournir votre numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification, que vous devrez ensuite saisir pour continuer. Ces codes de vérification peuvent ensuite être envoyés au même numéro à l’avenir pour des connexions plus sûres.

L’étape suivante consiste à prouver votre identité en fournissant une pièce d’identité nationale.

Rassurez-vous, il s’agit d’une procédure normale, comme pour l’ouverture d’un compte bancaire ou d’un compte d’investissement. Une fois que tout est fait, félicitations : vous êtes le propriétaire de votre propre compte Coinbase.

Facilité d’utilisation

L’étape suivante consiste à ajouter les informations relatives à votre compte bancaire ou à votre carte de crédit ou de débit pour vous permettre d’effectuer des dépôts et des retraits, à des fins de négociation et/ou d’investissement. Là encore, ce processus est très simple et intuitif, et ne devrait poser aucun problème.

Vous pouvez ajouter votre compte bancaire en ouvrant votre page « Méthodes de paiement« , en sélectionnant « Lier un nouveau compte » et en choisissant « Compte bancaire« . Sélectionnez votre banque, saisissez vos identifiants de connexion : votre compte bancaire est désormais lié à Coinbase. L’ajout d’une carte de débit est tout aussi facile : il suffit de sélectionner l’ajout d’une carte de débit, de remplir les informations et le tour est joué. Notez que les cartes de crédit ne sont plus prises en charge.

Une fois que vous avez réglé la question du compte bancaire/de la carte, vous pouvez vous rendre dans la section « Acheter« , rechercher la cryptomonnaie que vous souhaitez acheter, sélectionner votre mode de paiement préféré, confirmer les détails et cliquer sur « Acheter maintenant« .

Chaque achat entraîne des frais de transaction, qui peuvent être plus élevés que ceux des autres bourses. Si vous avez acheté 100 $ de bitcoins, par exemple, vos frais seront de 2,99 $. Étant donné la facilité d’utilisation et de configuration de Coinbase, ces frais peuvent être considérés comme acceptables par les débutants qui n’ont pas encore élargi leur expérience dans le trading.

Vendre est tout aussi facile. Il suffit de sélectionner le bouton « Trade« , d’appuyer sur « Vendre« , de choisir la crypto que vous voulez vendre et de la vendre sur votre portefeuille en USD. Sélectionnez le portefeuille, choisissez « Withdraw » et vous pouvez également encaisser les fonds sur votre compte.

Coinbase est-il sûr ?

La sécurité n’est jamais garantie à 100%, mais en ce qui concerne les échanges de crypto-monnaies, Coinbase est l’une des options les plus sûres qui existent. Il s’agit de la plus grande bourse et du plus grand courtier en bitcoins au monde, et elle est soutenue par des investisseurs de confiance. Le fait qu’elle soit située à San Francisco est un autre bonus appréciable.

À ce jour, la société n’a jamais été victime d’un piratage, ce qui constitue un record impressionnant. Ce bilan de sécurité robuste s’explique en partie par le fait que 98 % des fonds des clients sont stockés hors ligne dans un entrepôt frigorifique (c’est-à-dire déconnecté d’Internet), ce qui les protège des voleurs en ligne malveillants. En outre, les disques et les sauvegardes papier sont répartis géographiquement dans des coffres et des chambres fortes du monde entier.

Cela dit, il convient de noter que l’argent détenu dans les portefeuilles de Coinbase est assuré par la FDIC à hauteur de 250 000 dollars. Les crypto-monnaies, cependant, ne sont pas assurées, donc à moins que vous ne prévoyiez de faire du day trading, vous devriez toujours stocker vos pièces dans un portefeuille approprié après l’achat.

Coinbase est-il bon pour la confidentialité ?

Bien qu’il soit très apprécié sur le plan de la sécurité, le bilan de Coinbase en matière de protection de la vie privée est moins impressionnant pour les personnes qui ont été attirées par la cryptomonnaie en raison de sa promesse d’anonymat.

Il ne manque pas de rapports affirmant que Coinbase suit la façon dont ses utilisateurs dépensent leurs bitcoins. La preuve en a été faite en mai 2021, lorsque la société a fourni des informations sur le compte d’un utilisateur au FBI en réponse à une assignation à comparaître dans le cadre d’une affaire de meurtre.

L’acquisition par Coinbase de Neutrino, une startup spécialisée dans le suivi de la blockchain, n’a guère fait changer d’avis les défenseurs de la vie privée.

Neutrino est une société qui se concentre sur l’analyse des blockchains dans le but de révéler l’identité des propriétaires d’adresses. Si l’on ajoute à cela la nouvelle selon laquelle Coinbase veut vendre son logiciel d’analyse de blockchain à la DEA et à l’IRS, on comprend mieux pourquoi les signaux d’alarme en matière de protection de la vie privée retentissent.

Service clientèle de Coinbase

Lorsque Coinbase fonctionne, elle fonctionne très bien. Mais lorsque les choses tournent mal, le service clientèle de la bourse a été jugé insuffisant par certains utilisateurs. Sur le subreddit r/coinbase, on trouve un certain nombre de plaintes d’utilisateurs mécontents, qui déclarent ne pas pouvoir accéder à leurs comptes, avoir vu leurs comptes verrouillés, et attendre des réponses lentes de la part du support Coinbase.

During this exciting time in the cryptoeconomy, we’re seeing a lot more people reaching out to Coinbase Support. This isn’t the ideal experience and we’d love to further explain what’s going on and how we’re committing to doing better. https://t.co/XvKtZe3B0N — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) January 15, 2021

À son crédit, Coinbase est conscient des problèmes liés au support client, et s’est engagé à tourner les retards dans son temps de réponse, notamment en élargissant son équipe de support et en annonçant des plans pour lancer une fonction de chat pour permettre aux utilisateurs de communiquer directement avec le support Coinbase.

Fiabilité de Coinbase

Comme de nombreuses bourses, dont Binance et Kraken, Coinbase a connu des périodes d’indisponibilité, qui coïncident souvent avec des périodes de forte volatilité des prix sur le marché des crypto-monnaies.

La raison en est probablement l’augmentation du trafic, qui impose une charge supplémentaire à la bourse, et le fait que, contrairement aux plateformes de négociation traditionnelles, les bourses de crypto-monnaies sont censées fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui laisse peu de possibilités de procéder à la maintenance de l’infrastructure.

Selon un billet de blog datant de janvier 2021, Coinbase a un certain nombre de correctifs en préparation pour résoudre les problèmes de temps d’arrêt, y compris « la décomposition de notre serveur d’application monolithique en services distincts séparés. »

Cependant, les efforts de Coinbase semblent avoir rencontré un succès limité ; lors du krach des cryptos de mai 2021, Coinbase (ainsi que d’autres bourses centralisées) a connu des « temps d’arrêt intermittents » face à des volumes d’échange élevés.

Coinbase Wallet

Coinbase Wallet est un portefeuille autonome de crypto-monnaies pour iOS et Android que tout le monde peut télécharger, qu’il ait ou non un compte d’échange Coinbase. Il s’agit d’une alternative aux autres applications de portefeuille mobile qui vous permettent de stocker des crypto-monnaies, et la clé privée de vos fonds est détenue sur le smartphone lui-même, ce qui vous donne un contrôle total sur vos fonds.

Comme pour l’échange, le Coinbase Wallet est facile et clair à utiliser, vous permettant de stocker, d’envoyer et de recevoir des Bitcoin, Ethereum, XRP, jetons ERC20 et autres, avec la possibilité de sauvegarder vos clés privées sur le cloud si vous perdez accidentellement votre phrase de récupération. Si vous avez un compte Coinbase, vous avez la possibilité de le lier à votre portefeuille pour accéder à vos fonds.

Coinbase Pro

Coinbase Pro est l’échange alternatif de Coinbase destiné aux utilisateurs plus expérimentés, avec plus d’options d’échange. Bien qu’il s’agisse d’une bourse distincte, les utilisateurs peuvent toujours transférer des fonds entre leurs comptes Coinbase ordinaires et Pro.

En outre, Coinbase Pro offre en fait des frais inférieurs à ceux de la bourse Coinbase ordinaire tout en offrant plus d’options, bien qu’au prix d’une interface plus intimidante.

Starting today, Coinbase Pro customers in 23 US states can access up to 3x leverage on USD-quoted books. Trading crypto on margin (or leverage) can amplify the impact of your trades by allowing you to borrow additional funds. https://t.co/RZTiV0eUpf — Coinbase Pro (@CoinbasePro) February 12, 2020

Alors que Coinbase est de nature simpliste, Coinbase Pro dispose de plus de mécanismes lors de l’achat et de la vente, vous permettant de choisir vos propres prix de marché. Cela vous permet, par exemple, de fixer un prix d’achat inférieur au taux plus élevé de Coinbase et plus conforme au reste du marché, avec des frais moins élevés à la clé.

Si vous voulez vraiment vendre sans passer un peu de temps à configurer vos ordres d’achat et de vente de cette manière, vous pouvez toujours choisir de vendre au prix du marché, bien que cela offre la même expérience que l’échange normal de Coinbase.

Carte de débit Coinbase

Coinbase offre également aux résidents Français la possibilité de s’inscrire à la Coinbase Card, une carte de débit Visa liée à votre compte Coinbase. La carte vous permet de dépenser n’importe quelle crypto-monnaie stockée sur votre compte Coinbase, en convertissant automatiquement la crypto-monnaie en Euros au moment du paiement.

Actuellement, vous pouvez utiliser la carte pour effectuer des achats en magasin et en ligne en utilisant n’importe quelle crypto-monnaie stockée dans votre portefeuille Coinbase, avec des paiements sans contact et la prise en charge de Google Pay (mais pas d’Apple Pay). Avec la possibilité de récupérer 4 % en XLM ou 1 % en BTC en cashback.

Crypto, meet Coinbase Card. Now in the US you can spend the crypto in your Coinbase account everywhere Visa® debit cards are accepted and earn up to 4% back in crypto rewards. Terms apply. Join the waitlist today: https://t.co/Qg7LGDqrgn pic.twitter.com/DsbeX2Qm5o — Coinbase (@coinbase) October 28, 2020

Notre avis sur Coinbase

Coinbase est l’un des plus grands échanges de crypto au monde pour une raison. Elle offre un point d’entrée très simple dans le monde du trading de crypto, soutenu par une interface et un processus d’inscription simples, sans parler d’un incroyable bilan de sécurité.

Le prix à payer pour cette commodité, cependant, est une zone grise entourant ses pratiques de confidentialité, sans parler de certains des frais de transaction les plus élevés.

D’une certaine manière, Coinbase a été victime de son propre succès ; sa base d’utilisateurs a augmenté si rapidement en raison de la récente hausse des crypto-monnaies que son infrastructure et son service clientèle ont eu du mal à suivre le rythme de la demande. Coinbase affirme qu’elle prend des mesures pour remédier à ses déficiences dans ces domaines.

Une autre conséquence de sa croissance rapide est qu’elle a accumulé une gamme d’applications un peu déroutante ; pour un nouveau venu, il est difficile de faire la distinction entre Coinbase elle-même, Coinbase Pro et Coinbase Wallet, bien qu’ils offrent des services très différents à des publics très différents.

Coinbase reste une bourse solide que nous recommandons aux débutants en crypto-monnaies qui souhaitent se lancer dans l’achat, la détention et la vente. Une fois que vous aurez acquis un peu d’expérience, cela vaudra la peine d’explorer d’autres options, comme Kucoin, Kraken et Binance.