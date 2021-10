Lancé en août 2017 par Changpeng « CZ » Zhao, il n’a fallu que 180 jours à Binance pour devenir la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde – une position qu’elle occupe toujours à ce jour. Avec ses utilisateurs effectuant plus de 1,4 million de transactions par seconde, c’est un mastodonte dans le monde des crypto-monnaies, avec plus de 500 crypto-monnaies listées.

Binance est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures bourses du monde de la crypto-monnaie, pour ne pas dire la meilleure. Cependant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, des obstacles importants se sont dressés sur son chemin, les autorités de réglementation de différents pays ayant tourné leur regard vers la bourse.

Il est pratiquement impossible pour une bourse d’avoir un aspect épuré et minimal – c’est tout simplement dans leur nature. Toute interface qui doit fournir autant d’informations et d’outils à ses utilisateurs sera nécessairement un peu lourde a manier (dans un premier temps), mais le design et l’interface utilisateur de Binance sont parmi les plus propres qui soient et simple d’utilisation.

Le mode sombre optionnel lui vaut des points supplémentaires, sauvant nos yeux des arrière-plans lumineux de certains concurrents, et la barre de menu supérieure, bien que remplie d’options, a tout disposé dans des catégories déroulantes qui ont du sens. Vous pouvez trouver ce que vous cherchez en quelques secondes, et si vous êtes un débutant, vous vous en tiendrez principalement aux sections Commerce, Portefeuille et Compte, qui sont toutes faciles à trouver.

Le site Web lui-même est réactif, avec une mise en page claire et peu d’espace perdu, et l’application reflète également ce design soigné. Dans l’ensemble, il s’agit de l’une des bourses les plus élégantes du marché, ce qui est exactement ce que l’on attend du numéro un mondial.

L’inscription à Binance est un processus assez simple qui, sans surprise, commence par un clic sur » S’inscrire » sur binance.com. Saisissez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable, choisissez un mot de passe approprié et vous recevrez un code de vérification. Saisissez-le pour confirmer votre compte, et vérifiez qu’il n’a pas atterri dans votre dossier spam si vous avez des difficultés à le recevoir.

Une fois que vous êtes connecté avec un compte, vous devez vérifier votre identité. C’est toujours une étape complexe pour les nouveaux venus, mais c’est une chose très courante dans le monde de la crypto que presque tous les échanges réputés exigent (c’est aussi une sécurité pour vous). Parfois appelée vérification KYC (Know Your Customer), il s’agit d’une mesure de sécurité supplémentaire pour s’assurer que vous êtes bien la personne que vous prétendez être.

Pour fournir cette vérification, vous devez télécharger une photo d’identité claire et une photo d’une carte d’identité ou d’un document officiel, comme un permis de conduire ou un passeport. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Compte circulaire » en haut de la page, puis sélectionnez « Identification« . Cliquez sur le bouton jaune « Vérifier » sur la page suivante, et vous commencerez par fournir des informations telles que votre nom, votre adresse et votre date de naissance. Ensuite, vous devrez télécharger le document de vérification d’identité de votre choix, avant de télécharger une photo d’identité.

Une fois que vous avez vérifié votre compte, vous pouvez commencer à acheter et vendre sans limite, bien que vous ayez également la possibilité de vérifier votre adresse à l’aide de documents supplémentaires, si vous souhaitez augmenter vos limites de transactions quotidiennes. Vous n’aurez à vous en préoccuper que si vous prévoyez de traiter des milliers de dollars de transactions cryptographiques par jour.

Comme tout autre marché d’échange, Binance peut être un peu intimidant pour les débutants qui n’ont jamais utilisé d’application de trading auparavant, mais si vous prenez un peu de temps pour vous familiariser avec le trading, vous le maîtriserez rapidement, et il n’est pas plus difficile à utiliser que tout autre grand marché d’échange.

Le moyen le plus simple pour les nouveaux venus sur le marché des crypto-monnaies est de cliquer sur le bouton « Acheter des crypto-monnaies » en haut à gauche, ce qui vous permet d’acheter des actifs avec une variété d’options de paiement faciles avec l’utilisation d’une carte Visa ou Mastercard.

L’étape suivante consiste à cliquer sur le bouton « Échanger« , puis à sélectionner l’option « Convertir« . Cela vous permet d’échanger un actif cryptographique que vous possédez déjà dans votre portefeuille Binance contre un autre. Il s’agit d’un échange au prix maximum actuel, comme un ordre au marché, et vous n’obtiendrez donc pas nécessairement la meilleure valeur. Cela dit, c’est facile et instantané, ce qui est attrayant pour les nouveaux utilisateurs.

Un niveau au-dessus se trouve l’interface « Classic« , qui vous permet de négocier des crypto-actifs en utilisant des ordres à cours limité, où vous sélectionnez le prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre des actifs, et attendez que l’ordre soit exécuté. Il s’agit de la compétence de base que les débutants en crypto-monnaies acquièrent en premier, et pour beaucoup, c’est tout ce dont ils auront besoin ou envie de savoir.

Il existe de nombreuses autres options pour les utilisateurs avancés qui dépassent le cadre de cette présentation, mais il convient de noter que Binance offre tout, des pools de liquidité aux contrats à terme, en passant par les marges, les prêts et plus encore.

Le dépôt et le retrait d’actifs de votre portefeuille Binance est un processus clair et simple, accessible via le bouton « Portefeuille » en haut de la page. Comme toujours, nous vous recommandons de ne jamais stocker d’actifs sur les portefeuilles d’échange pour des raisons de sécurité, à moins que vous ne négociiez activement.

Binance prélève 0,1 % pour chaque transaction que vous effectuez. Les utilisateurs qui choisissent de payer les frais en utilisant le jeton BNB de Binance bénéficient d’une réduction de 50 % sur ces frais de transaction.

Ces frais sont parmi les plus bas actuellement disponibles sur n’importe quelle bourse, ce qui explique en partie la popularité de Binance. Cependant, il ne fait aucun doute que la taille de la bourse contribue également à maintenir ces frais réduits en premier lieu.

Les frais de retrait, quant à eux, varient en fonction de l’actif. Les retraits de bitcoins, par exemple, sont facturés 0,0005 BTC, tandis que les retraits d’Ethereum vous coûteront 0,005 ETH.

Binance est généralement considéré comme l’une des bourses les plus sûres et les plus fiables du marché. L’une des raisons en est que ses serveurs sont répartis dans le monde entier au lieu d’être regroupés en quelques endroits centraux. Cela signifie qu’ils sont pratiquement à l’abri des attaques et que les risques d’interruption de service sont beaucoup plus faibles grâce aux mesures de redondance supplémentaires mises en place : si un serveur tombe en panne, l’impact sur le réseau sera minime, voire nul.

Cependant, comme la plupart des autres bourses, Binance a été piraté par le passé. En 2019, la bourse a vu des pirates informatiques voler 7 000 BTC sur la plateforme, évalués à environ 40 millions de dollars à l’époque. Le vol a dérobé les actifs du « portefeuille chaud » de Binance, qui représente environ 2% des avoirs globaux en BTC de l’entreprise. Le fait de couvrir lui-même la perte totale pour s’assurer qu’aucun fonds d’utilisateur n’a été affecté a certainement contribué à renforcer la confiance des utilisateurs, malgré le piratage. Les fonds, comme le dit CZ, le PDG de Binance, sont « sûrs« .

Thanks for the support, really appreciate it. But currently no need. We will cover the loss from the #SAFU fund, there is enough. We are hurt, but not broke.

We are working hard to resolve the issue, so that everyone can deposit and withdrawal again. Will take some time. https://t.co/0j4J0fk99W

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 8, 2019