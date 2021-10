Avis complet sur FTX : La bourse de crypto-monnaies la plus tendance du marché

Si vous vous êtes aventuré dans l’espace cryptographique en tant que trader pendant un certain temps maintenant, il y a de fortes chances que vous ayez utilisé un certain nombre d’échanges de crypto-monnaies. Mais FTX a beaucoup évoluée pour devenir la bourse la plus tendance de ceux qui découvrent l’univers des crypto-monnaies avec un site et une application des plus simple à utiliser

Bien qu’il existe de nombreuses options différentes, des offres centralisées telles que Coinbase et Binance, aux échanges décentralisés (DEX) comme Uniswap et Binance DEX, FTX offre quelque chose de plutôt différent.

Qu’est-ce que FTX ?

Lancé en mai 2019, FTX est un échange qui a été, selon ses propres termes, construit par des traders, pour des traders (mais pas que). La bourse elle-même est une bourse de dérivés de crypto-monnaies qui offre à ses utilisateurs une variété d’options de trading innovantes et uniques, dont certaines ne peuvent pas être trouvées ailleurs, avec des risques et des récompenses plus élevés pour correspondre.

En décembre 2019, elle a reçu un investissement important, du géant des échanges Binance.

En tant que l’un des meilleurs échanges de dérivés de crypto dans le monde, FTX offre un univers d’options pour ses utilisateurs.

Il y a essentiellement une beaucoup d’options de trading disponibles, chacune avec ses propres nuances et détails à prendre en compte, nous vous recommandons donc de faire vos propres recherches et de vous plonger dans la section guide complète de FTX qui est l’une des plus complète du marché.

Design et UX

Dès que vous chargez FTX, il est clair que vous êtes en présence d’un site incroyablement soigné, avec un design épuré et des sections clairement identifiées. La mise en page de l’échange principal est intuitive, et l’accès aux fonctions importantes comme les paramètres et la sécurité est clairement indiqué.

En dépit de son aspect élégant, l’approche pour les débutants pourra paraitre difficile (dans un premier temps) avec de multitudes d’options orientées trading, Futures, Spot, Stocks, Tokens à effet de levier, Volatilité et bien d’autres choses encore vous attendent dès le départ, de manière assez intimidante d’ailleurs.

Il ne s’agit pas d’une critique du design du site, mais plutôt d’un moyen de faire passer un message. Si votre expérience en matière d’échange de crypto-monnaies s’est limitée jusqu’à présent à l’achat et à la vente d’actifs sur des bourses standard, la courbe d’apprentissage de FTX sera plus longue. Si vous êtes motivé pour en apprendre davantage, tous les outils sont clairement présentés pour que vous puissiez les utiliser lorsque vous serez prêt.

L’application smartphone FTX (disponible sur Android et iOS) est tout aussi soignée que sa version de bureau, offrant une expérience fluide et rapide.

Démarrer avec FTX

Tout d’abord, les utilisateurs doivent s’inscrire sur ftx.com.

L’inscription sur le site est très simple, il vous suffit de saisir votre adresse e-mail et de créer un mot de passe. Une fonctionnalité que nous apprécions particulièrement est le vérificateur de mot de passe intégré, qui refuse de vous laisser créer un compte tant que vous n’avez pas saisi un mot de passe sécurisé. Si vous êtes peu regardant avec les mots de passe, cela peut être ennuyeux, mais il est grand temps de choisir quelque chose de sûr, surtout lorsqu’il s’agit d’un site Web où vous traitez des actifs financiers.

Vous n’êtes pas obligé de fournir une pièce d’identité telle qu’un passeport ou un permis de conduire, mais vous ne pourrez retirer que 1 000 dollars si vous ne le faites pas. La vérification de votre identité vous permettra non seulement de retirer davantage d’argent, mais aussi de renforcer la sécurité de votre compte. Vous aurez besoin d’un relevé bancaire ou d’une facture de service public pour vérifier votre adresse, et une fois votre compte créé, vous pourrez effectuer des retraits illimités (SEPA).

Frais et retraits de FTX

Comme pour les autres plateformes de crypto-monnaies, FTX a une structure à plusieurs niveaux pour ses frais, basée sur les volumes négociés en USD. Pour la plupart des utilisateurs, les frais du maker s’élèvent à 0,02 %, et ceux du taker à 0,07 %. Les traders professionnels peuvent utiliser un programme VIP qui offre des frais encore plus bas pour les traders à fort volume. Ce programme comprend également un gestionnaire de compte dédié.

D’autres frais peuvent être trouvés avec les jetons à effet de levier et les frais de rachat, qui sont de 0,1%, tandis que les utilisateurs qui négocient avec un effet de levier de 50x ou 100x sur les contrats à terme verront des frais de négociation accrus de 0,02% et 0,03% respectivement.

En ce qui concerne les retraits, vous ne pouvez pas envoyer de fonds directement sur un compte bancaire à moins d’avoir été vérifié au niveau 3 de KYC. Jusqu’à ce que vous ayez terminé la vérification KYC, vous devrez retirer un stablecoin en USD pour un retrait en USD, ou envoyer des actifs cryptographiques sur vos propres portefeuilles. Vous devrez configurer l’authentification à deux facteurs (2FA) pour le processus de retrait en utilisant le service de votre choix. C’est une étape supplémentaire, mais vous serez reconnaissant si jamais votre compte est compromis et que vos fonds restent en sécurité.

Le jeton et le fonds d’assurance de FTX

FTX possède son propre jeton d’écosystème appelé FTT qui a été spécifiquement développé pour agir comme une colonne vertébrale de l’écosystème de l’échange, similaire à la façon dont BNB fonctionne sur Binance. Les détenteurs du jeton FTT ont accès à certains avantages, notamment l’achat et la combustion hebdomadaires des frais, des frais de négociation réduits et des garanties pour les opérations à terme.

FTX brûlera au moins la moitié de tous les jetons FTT, ce qui créera une offre plus rare tout en augmentant la demande, et le jeton lui-même se classe actuellement bien dans le top 50 sur CoinMarketCap. Le fournisseur de cartes cryptographiques Swipe a également évoqué une carte FTX, bien que d’autres détails tels que la date de sortie – et si elle offrira des avantages aux détenteurs de jetons FTT – n’aient pas encore été révélés.

Yesterday we burned another ~3 million USD worth of FTT With this we have now burned over 10 million FTT 🔥🔥🔥https://t.co/1fCYVc7uao pic.twitter.com/OPCMHpO7gK — FTX – Built By Traders, For Traders (@FTX_Official) February 17, 2021

FTX dispose également d’un fonds d’assurance pour prévenir les pertes des utilisateurs en cas de mouvements énormes et soudains du marché. Les traders qui utilisent l’effet de levier de 50x-100x paient des frais plus élevés, qui sont ensuite ajoutés à ce fonds. Si le moteur de liquidation de FTX échoue en raison d’un événement tel qu’une chute inattendue du BTC, ce fonds d’assurance sera utilisé pour payer les traders dont les positions ont été injustement fermées. Le produit de ces gains est partagé entre les détenteurs de BTC, une caractéristique connue sous le nom de gains socialisés.

The 5.25 million FTT we put in our insurance fund in 2019 now makes the fund worth over 100 million USDhttps://t.co/tMYgJOAdqI pic.twitter.com/vQDkmkufD2 — FTX – Built By Traders, For Traders (@FTX_Official) February 14, 2021

FTX est-il sûr ?

FTX est l’un des plus grands échanges de crypto dans le monde, et est largement reconnu pour être sûr et sécurisé. Les utilisateurs peuvent utiliser 2FA pour accéder à leurs comptes et effectuer des retraits, ce qui rend particulièrement difficile l’accès aux fonds par des tiers néfastes.

La politique de sécurité de FTX indique également que son équipe travaille en étroite collaboration avec des chercheurs en sécurité pour détecter les vulnérabilités potentielles, tout en veillant à ce que les services restent en ligne et sécurisés à tout moment.

C’est un rappel salutaire pour profiter de toutes les fonctions de sécurité disponibles ; il est également conseillé d’éviter de laisser des actifs sur un échange plus longtemps que nécessaire, et d’utiliser plutôt un portefeuille privé tel qu’un portefeuille matériel pour stocker vos fonds.

Notre avis sur FTX

FTX est un marché d’échange incroyablement bien construit et bien conçu, qui offre un large éventail de fonctions de négociation, dont certaines présentent des risques et des récompenses plus élevés que les marchés d’échange non dérivés plus traditionnels.

Bien qu’il s’agisse d’un site facile à utiliser et à naviguer en termes de conception, vous aurez besoin d’un certain temps pour vous informer sur tous les services proposés et pour comprendre comment tout fonctionne.

Les traders expérimentés se sentiront comme chez eux et pourront profiter d’un nombre incalculable de façons de réaliser des profits. Rappelez-vous simplement de ne jamais mettre un montant que vous n’êtes pas prêt à perdre.