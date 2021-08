Axie Infinity AXS atteint Coinbase Pro et augmente de 60% cette semaine

AXS, le jeton de gouvernance du protocole Axie Infinity, a connu une semaine très positive pour son prix, coïncidant avec son inclusion sur la bourse Coinbase Pro. Le jeton a connu une augmentation d’environ 63% entre lundi et ce jeudi 12 août.

L’actif est arrivé sur Coinbase Pro le mercredi 11 août en même temps que trois autres crypto-monnaies. Au cours de cette journée, AXS a augmenté de près de 30 %, avec un plancher de 63 $ et un plafond de 77 $.

Si l’on prend le pic de mardi dernier, AXS s’est apprécié de 90% cette semaine. Mais la crypto-monnaie a corrigé après avoir touché ce prix et, à l’heure où nous écrivons ces lignes, elle tente de reprendre la barre des 70 dollars, selon les données de CoinMarketCap.

Au prix actuel du jeton, AXS a gagné 65% depuis le début de la semaine. Principalement grâce à un boost de 47% qu’il a connu mardi, juste avant son arrivée sur Coinbase Pro.

Le jeton Axie Infinity s’était déjà apprécié à un rythme vertigineux, grâce à la popularité qui a fait du jeu basé sur la blockchain Ethereum l’un des sujets brûlants du monde des crypto-monnaies. Son système de gains a fait d’Axie Infnity une référence parmi les jeux blockchain, avec tout un écosystème de subventions et d’emplois autour du jeu, comme nous l’avons déjà rapporté dans CryptoNews.

Entre juillet et août, son prix a été multiplié par près de 14, soit une augmentation de plus de 1 200 % qui a fait passer AXS de 5 dollars à son point le plus bas le mois dernier à près de 70 dollars au moment où nous écrivons ces lignes.

Autres tokens inclus dans Coinbase Pro

Outre AXS, trois autres crypto-monnaies ont été incluses dans le trading Coinbase Pro : Request (REQ), TrueFi (TRU) et Wrapped LUNA (WLUNA). Tous ont augmenté depuis l’annonce de la bourse le mercredi 11 août.

Cependant, une crypto-monnaie se distingue des autres. Le prix du REQ a doublé au cours de la journée de mercredi, passant de 0,12 $ à 0,26 $. Ce jeudi, il a même dépassé les 0,3 $, bien qu’il soit actuellement de retour au-dessus de 0,26 $.

L’effet Coinbase Pro a déjà été observé avec d’autres crypto-monnaies. C’est le cas du Dogecoin (DOGE), qui a grimpé jusqu’à 35 % la veille du jour où il a été autorisé à être négocié sur la plateforme.