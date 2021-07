Axie Infinity (AXS) atteint un nouveau sommet historique, une fois de plus !

Le prix d’AXS, le jeton natif de la plateforme de jeux blockchain Axie Infinity, a atteint un nouveau record historique de 32,19 $ aujourd’hui, selon la plateforme de crypto-métrie CoinGecko.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix d’AXS a ralenti puisque le jeton s’échange à 30,62 $, en hausse de 31,2 % au cours des dernières 24 heures.

Incroyable ce truc $AXS Un modeste rebond de +115% en 3 jours … 🌝 pic.twitter.com/yYMvuIWZog — TheCryptoMatrix (@CryptoMatrix2) July 23, 2021

Axie Infinity est un jeu de cryptomonnaie de type Pokémon qui permet aux joueurs de collecter et d’élever diverses créatures fantastiques et de les opposer aux animaux de compagnie des autres utilisateurs. La popularité du jeu a augmenté ces derniers temps, faisant d’Axie l’un des jeux de crypto-monnaie les plus populaires du marché.

En outre, chacun des animaux de compagnie d’Axie est en fait un jeton non fongible (NFT), qui est en soi un autre secteur en plein essor dans l’industrie de la cryptographie. Les NFT sont un type spécial de jetons prouvés uniques qui ne peuvent pas être dupliqués ou contrefaits.

Grâce à cette rareté, les NFT, qui peuvent être frappés en exemplaire unique ou en petits lots, sont devenus assez populaires parmi les collectionneurs. Par conséquent, les prix de ces jetons – qui peuvent représenter toutes sortes de supports numériques, tels que des œuvres d’art, de la musique, des clips vidéo ou des animaux domestiques virtuels – peuvent atteindre des millions de dollars.

Le jeton n’est pas le seul à avoir le vent en poupe. Grâce à un regain d’intérêt, le protocole global génère des millions de dollars de revenus provenant des frais de jeu. Au cours des 30 derniers jours, Axie Infinity est l’application blockchain la plus rentable, devant de nombreux jetons “blue chip” de DeFi comme Uniswap, Aave et SushiSwap.

Il reste à voir si cette tendance peut se poursuivre. AXS a surperformé presque toutes les autres crypto-monnaies à grande capitalisation sur le marché, y compris le Bitcoin et l’Ethereum ce mois-ci.