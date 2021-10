Axie Infinity devient la collection NFT la plus échangée

Le jeu de combat de monstres Axie Infinity est devenu la collection de jetons non fongibles la plus échangée au troisième trimestre 2021, dépassant NBA Top Shot et CryptoPunks pour générer un volume d’échange de plus de 2,5 milliards de dollars.

Selon le dernier rapport BGA Blockchain Game Report du site d’analyse DappRadar, Axie Infinity a enregistré un volume d’échange de 2,08 milliards de dollars au cours du trimestre, soit 83 % de sa valeur d’échange historique. Le jeu a également enregistré 800 millions de dollars de revenus au cours du trimestre.

L’espace plus large des jeux de crypto-monnaie a également enregistré de bonnes performances au troisième trimestre, selon DappRadar. L’industrie de la blockchain a enregistré 1,54 million de portefeuilles actifs uniques (UAW) par jour – des adresses uniques qui interagissent avec un contrat intelligent, un peu comme les utilisateurs actifs quotidiens, bien que les individus puissent détenir plusieurs adresses de portefeuilles.

Cela représente une augmentation de 25 % par rapport au trimestre précédent et de 509 % par rapport à l’année précédente. Sur ces 1,54 million d’UAW, 49 %, soit 754 000, ont interagi avec des jeux basés sur la blockchain au cours du troisième trimestre.

Axie a connu un troisième trimestre chargé, avec le lancement d’un service de jalonnement pour les détenteurs de son jeton de gouvernance AXS et le largage de 60 millions de dollars de jetons AXS aux premiers joueurs du jeu. En octobre, Sky Mavis, le créateur d’Axie, a également levé 152 millions de dollars lors d’un tour de table de série B mené par Andreessen Horowitz, la société étant évaluée à 3 milliards de dollars.

Lors de la conférence Token 2049 la semaine dernière, son cofondateur Aleksander Leonard Larsen a reconnu qu’il était « vraiment difficile de commencer à jouer à Axie en ce moment« , en raison de la courbe d’apprentissage abrupte du jeu et du fait que la moitié de ses deux millions de joueurs actifs quotidiens n’ont jamais utilisé d’application cryptographique auparavant.

Le jeu a également lancé hier sa mise à jour 1.1.0a, qui comprend des ajustements tels que la réinitialisation des Axies au niveau 1 chaque fois qu’ils changent de propriétaire et la réintroduction de l’option permettant de défier vos amis.

Elle empêche également les comptes dont la cote de correspondance (MMR) est inférieure à 800 de gagner le jeton Potion d’amour lisse (SLP) d’Axie dans les aventures, l’arène ou la quête quotidienne.

Ce dernier point a divisé la confrérie d’Axie. Certains joueurs ont salué cette initiative qui élimine les bots du jeu et encourage la compétition, tandis que d’autres estiment qu’elle marginalise les joueurs de rang inférieur.

Love this update for @AxieInfinity and I'll tell you why.

✅Challenges are back for friendly duels meaning I can beat EVERYONE

✅Accounts under 800 MMR will no longer receive $SLP stops bots, sell pressure on SLP and encourages competition

