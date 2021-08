Axie Infinity devient le premier jeu d’Ethereum à atteindre un milliard de dollars de ventes

Le jeu NFT Axie Infinity basé sur l’Ethereum a dépassé le milliard de dollars de ventes, selon les données de CryptoSlam !

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 1 055 735 $ de jetons du jeu NFT inspiré de Pokémon ont été échangés au cours de 2,4 millions de transactions. On compte 324 850 acheteurs, 936 065 propriétaires et plus d’un million d’utilisateurs actifs quotidiens.

Ce jalon est la dernière preuve en date qui montre que le jeu de blockchain, lancé en 2018, est véritablement devenu viral cet été. Près d’un cinquième des ventes d’Axie Infinity ont eu lieu au cours de la semaine écoulée et trois quarts ont été conclues au cours du mois dernier.

Axie Infinity est le premier jeu NFT à dépasser le milliard de dollars de ventes. Le jeu le plus vendu après Axie Infinity est NBA Top Shot – le jeu de cartes à collectionner de basket-ball, qui fonctionne sur la blockchain Flow, a enregistré 675 millions de dollars de ventes de tous les temps – et CryptoPunks, basé sur Ethereum, avec 657 millions de dollars.

Qu’est-ce qu’Axie Infinity ?

Si l’on enlève la blockchain d’Axie Infinity, le jeu ressemble à un simple combat de monstres. Les Axies ont diverses statistiques qui déterminent leur sort dans les batailles avec d’autres joueurs, tout comme les Pokémon.

L’inclusion de crypto-monnaies rend le jeu beaucoup plus lucratif que Pokémon, incitant les joueurs à dépenser et, avec un peu de chance, à gagner.

Les crypto-monnaies rendent également Axie Infinity incroyablement cher. Alors qu’un nouveau jeu Pokémon coûte bien moins de 60 dollars pour une expérience de plus de 100 heures, un seul monstre d’Axie Infinity coûte quelques centaines de dollars. Même cet arbuste vert coûte 60 dollars.

Cependant, à la différence des monstres Pokémon, les joueurs sont libres de vendre leurs jetons Axie Infinity sur les marchés secondaires – et, étant donné le seuil élevé d’un milliard de dollars atteint aujourd’hui, ils le font clairement. Le développeur Sky Mavis appelle ce modèle “jouer pour gagner”.

En novembre 2020, le développeur vietnamien a lancé Axie Infinity Shards (AXS), un jeton de gouvernance qui permet aux joueurs de voter sur l’avenir du jeu. Le jeton a connu un véritable boom au cours du mois dernier. Le 20 juillet, AXS avait une capitalisation boursière de 900 millions de dollars ; aujourd’hui, elle atteint 2,6 milliards de dollars.

Sky Mavis a également lancé un marché décentralisé de 90 601 parcelles de terrain virtuel, à partir desquelles les joueurs peuvent développer leurs bases d’opérations, collecter des ressources et fabriquer des objets. Les parcelles se vendent souvent bien au-delà de 10 000 dollars, même si la plupart des fonctionnalités de jeu des terrains n’ont pas encore été mises en œuvre.