Axie Infinity grimpe encore de 16 % et atteint un nouveau sommet historique

Le jeu Axie Infinity, alimenté par des cryptomonnaies, poursuit son ascension apparemment imparable, son jeton de gouvernance AXS ayant augmenté de plus de 17,2 % au cours de la dernière journée, et de plus de 156 % au cours des sept derniers jours.

La flambée du prix d’AXS a permis à la pièce d’atteindre un nouveau sommet historique de 21,65 $, le jeton s’échangeant actuellement à 20,89 $.

Axie Infinity est un jeu de type Pokémon dans lequel les joueurs élèvent, entraînent et combattent des créatures appelées “Axies“. Les Axies eux-mêmes sont représentés par des jetons non fongibles (NFT), des jetons cryptographiquement uniques qui peuvent être liés à des objets numériques tels que des œuvres d’art ou, dans ce cas, des artefacts dans le jeu.

Pour jouer, les dresseurs doivent d’abord acquérir trois Axies, ce qui n’est pas une mince affaire puisque ces créatures se négocient à plus de 200 dollars. Les NFT sont également utilisés pour représenter des parcelles de terrain numérique dans le jeu ; plus tôt cette année, neuf de ces parcelles ont été vendues pour la somme astronomique de 1,5 million de dollars.

La barrière élevée à l’entrée ne semble pourtant pas entamer la popularité du jeu. Le jeu occupe actuellement la troisième place dans le classement des jeux de DappRadar, avec plus de 25 000 utilisateurs et un volume de transactions de 27,06 millions de dollars.

AXS, qui signifie “Axie Infinity Shards“, est un jeton ERC-20 conventionnel, distinct des NFTs qui représentent les Axies. Les AXS peuvent être mis en jeu afin de recevoir des AXS nouvellement frappés, utilisés pour le paiement sur la place de marché du jeu, et permettent aux détenteurs de participer aux votes de gouvernance.

Au début de l’année, Axie Infinity a annoncé un financement de série A de 7,5 millions de dollars avec des investisseurs tels que le milliardaire Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks, et Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit.

Peu de jetons de jeux à la hauteur d’AXS

Les jetons pour d’autres projets de jeux n’ont pas bénéficié de gains similaires du jour au lendemain, bien que pour la plupart, ils aient toujours une tendance à la hausse au cours de la dernière semaine.

MANA de Decentraland est actuellement en baisse de 3,6 % au cours des dernières 24 heures, mais en hausse de 25 % sur la semaine, tandis que Enjin Coin (ENJ) est en baisse de 3,9 % au cours des dernières 24 heures, mais en hausse de 17,2 % au cours des sept derniers jours.