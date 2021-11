Axie Infinity lance Ronin DEX, le jeton SLP grimpe de 74%

Axie Infinity a vu sa popularité exploser cet été après le lancement de Ronin, une sidechain personnalisée permettant des transactions rapides et peu coûteuses. Aujourd’hui, Ronin a gagné en utilité avec le déploiement de son propre échange décentralisé (DEX), et le prix des jetons du jeu a augmenté aujourd’hui.

Lancé tôt ce matin, Katana est un DEX qui fonctionne nativement sur Ronin, permettant aux joueurs d’Axie Infinity d’échanger plus facilement des jetons directement sur la sidechain elle-même. Cela signifie que les joueurs n’ont pas à faire le pont entre les jetons et Ethereum d’abord, par exemple, ce qui introduit des frais supplémentaires.

Dans la version initiale de Katana, les joueurs peuvent échanger les jetons de récompense Smooth Love Potion (SLP) d’Axie Infinity et les jetons de gouvernance AXS (ceux qui confèrent des droits de vote aux détenteurs), ainsi que l’Ethereum Wrapped (WETH) et le stablecoin libellé en dollars USDC. Comme il s’agit d’une bourse décentralisée, les transactions s’effectuent par le biais de pools de liquidités soutenus par les utilisateurs, sans autorité centralisée ni intermédiaire.

Sky Mavis, le développeur d’Axie Infinity, a également lancé un nouveau jeton d’écosystème RON qui sera utilisé pour les transactions Ronin. Actuellement, les utilisateurs ont droit à 100 transactions Ronin gratuites par jour, mais à terme, le réseau utilisera RON pour les frais Ronin. Les utilisateurs peuvent placer des jetons dans des pools SLP/ETH ou AXS/ETH sur Katana pour fournir des liquidités et obtenir des récompenses.

