BabyDoge dépasse l’ETH en tant que pièce la plus échangée !

BabyDoge détrône l’ETH en tant que pièce la plus échangée parmi les 1 000 premiers portefeuilles BSC

WhaleStats a fourni des données montrant que BabyDoge, l’une des crypto-monnaies inspirées des mèmes de Shiba Inu, est devenue le jeton le plus échangé parmi les plus grands propriétaires de portefeuilles Binance Smart Chain.

Selon l’outil de suivi des crypto-monnaies, BabyDoge a remplacé l’Ethereum en tant qu’actif que les 1 000 premiers propriétaires de portefeuilles BSC (Binance Smart Chain) préfèrent échanger le plus souvent.

Plus tôt dans la journée, la crypto mème a connu une hausse de 41,9 %, atteignant 0,000000002993 $. Au moment de la rédaction de cet article, BabyDoge change de mains à 0,000000002972 $ sur la bourse OKEx.

En outre, le nombre de portefeuilles détenant cette crypto canine a atteint un record de 1 110 205.

JUST IN: #BabyDoge had flipped $ETH to be most traded token among the top 1000 BSC wallets 🔥🔥

🚀 #BabyDoge price ups 41.9% in the past 24hrs with a current price of $0.000000002820

Will #BabyDoge follow in the footstep of #SHIB? 🤔

Whale leaderboard: https://t.co/Uc1nehVFyZ pic.twitter.com/xqJSMDRQp3

— WhaleStats – the top 1000 BSC richlist (@WhaleStatsBSC) January 2, 2022