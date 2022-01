BabyDoge en passe de devenir le « mème star » de l’année 2022 ?

Les analyses de WhaleStats indiquent que la crypto mème BabyDoge a dépassé l’Ethereum en tant que jeton le plus échangé pour les 1 000 plus importants portefeuilles de la Binance Smart Chain.

Le tracker de données blockchain mentionné ci-dessus montre que le Baby Doge (BabyDoge) a dépassé l’ETH en tant que pièce la plus échangée parmi les 1 000 premières baleines BSC.

Plus tôt dans la journée du 10 janvier, le taux de change du BabyDoge a affiché une croissance de près de 17 % au cours des dernières 24 heures, bondissant à 0,0000000037 $.

🚀 JUST IN: #BabyDoge @babydogecoin had flipped $ETH to be most traded token among the top 1000 BSC wallets

🔥 #BabyDoge price ups 16.88% in the past 24hrs with a current price of $0.0000000037

Will #BabyDoge follow in the footstep of #SHIB? 😎

Source: https://t.co/tYUaVqEZvV pic.twitter.com/9Xp9h5cmEZ

— WhaleStats – the top 1000 BSC richlist (@WhaleStatsBSC) January 10, 2022