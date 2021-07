Binance rend plus difficile l’échange anonyme de bitcoins en raison de problèmes de réglementation

Binance, la première bourse mondiale en termes de volume d’échanges, est sous le feu des régulateurs.

Binance a annoncé des changements qui l’aident à mieux se conformer aux réglementations locales, y compris des restrictions plus importantes pour les clients qui n’ont pas terminé toutes les étapes de son processus de vérification des utilisateurs.

À partir d’aujourd’hui, les nouveaux utilisateurs de la bourse seront limités à des retraits quotidiens de 0,06 bitcoin, soit l’équivalent d’environ 2 000 dollars, s’ils n’ont pas terminé la vérification du compte de base de la plateforme. La limite précédente était de 2 BTC par jour, soit environ 70 000 $ aux prix d’aujourd’hui.

