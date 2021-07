Binance retire ses offres de contrats à terme et de produits dérivés du marché européen

Binance a annoncé qu’elle mettait fin à ses offres de contrats à terme et de produits dérivés dans la région européenne.

La fermeture débutera en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, les utilisateurs de ces pays ne pouvant plus ouvrir de nouveaux comptes de produits à terme ou dérivés. À partir d’une date future non encore annoncée, les traders actifs auront 90 jours pour fermer leurs positions ouvertes. La France n’est pas encore concernée par cette décision, mais il ne fait pas de doute que qu’elle le sera dans les prochains jours.

We're continually evaluating our products and working with our partners to meet our users’ needs.

Today we’re announcing that we plan to wind down our derivatives products offerings across the European region, commencing with the Netherlands, Germany, and Italy.

— Binance (@binance) July 30, 2021