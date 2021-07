Binance : Se conformer aux réglementations ou disparaitre ?

Binance est actuellement la bourse de bitcoins et de crypto-monnaies avec le volume d’échange le plus élevé du marché. Cependant, ses concurrents semblent avoir trouvé une stratégie qui leur permettrait de la battre : se conformer aux réglementations.

Il semble que cette condition ait suscité l’intérêt de ses plus proches concurrents, comme, par exemple, la plateforme Gemini, fondée par les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss.

Selon un article publié par Bloomberg le 12 juillet 2021, Cameron Winklevoss a souligné l’importance de se conformer aux exigences réglementaires, au point de souligner que sa bourse de crypto-monnaies “joue le long jeu“.

On essaie d’être la tortue la plus rapide de la course. Le jeu est payant avec le temps. – Cameron Winklevoss