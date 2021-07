Binance : Si vous aviez acheté 1 000 dollars de BNB il y a 4 ans, voici combien vous auriez aujourd’hui

Peu après son lancement en 2017, la bourse Binance a créé sa propre crypto-monnaie appelée Binance Coin (BNB). À l’époque, Binance était un nouveau venu par rapport aux autres bourses et sa crypto était à un prix dérisoire.

Les choses ont bien changé depuis. Binance est maintenant le plus grand échange de crypto au monde, éclipsant la concurrence en termes de volume d’échange et de visites hebdomadaires du site. Le Binance Coin a grimpé dans les classements et est la quatrième crypto la plus importante en termes de capitalisation boursière au moment de la rédaction de cet article.

Découvrons ce que vaudrait aujourd’hui un investissement opportun dans Binance Coin et ses perspectives actuelles.

La croissance de Binance Coin

Le Binance Coin a commencé par une offre initiale de pièces (ICO) où il pouvait être acheté en utilisant Bitcoin ou Ethereum. Son plus prix le plus ancien enregistré sur CoinMarketCap remonte au 25 juillet 2017, lorsqu’il était disponible pour 0,10 $. Si vous en aviez acheté pour 1 000 dollars, vous auriez obtenu 10 000 BNB.

Le prix actuel du Binance Coin est de 290,57 $. Votre investissement vaudrait maintenant plus de 2,9 millions de dollars.

C’est un chiffre impressionnant, et ce n’est même pas le meilleur que vous auriez pu faire. Lorsque Binance Coin a atteint son plus haut niveau historique de 690,93 $ le 10 mai 2021, 10 000 BNB valaient près de 7 millions de dollars.

Comment Binance Coin est utilisé

Binance Coin est la crypto-monnaie native de Binance. Vous pouvez l’acheter, la vendre et l’échanger contre d’autres crypto-monnaies. Ce sont des choses que vous pouvez faire avec n’importe quelle crypto, mais ce qui rend le Binance Coin spécial est la Binance Smart Chain (BSC).

Voici comment fonctionne la BSC :

C’est une blockchain programmable que les développeurs peuvent utiliser pour construire leurs propres projets.

Elle est capable d’exécuter des contrats intelligents, qui sont des contrats auto-exécutables créés à l’aide d’un code.

Les applications financières décentralisées (DeFi) constituent l’une de ses principales utilisations. Ces applications, dont la popularité a rapidement augmenté, visent à offrir une alternative aux produits financiers traditionnels. Par exemple, il existe des plateformes DeFi pour emprunter et prêter des crypto-monnaies.

Il est compatible avec la machine virtuelle Ethereum, ce qui permet de transférer facilement les projets construits sur Ethereum.

Les frais de transaction, qui sont appelés frais de gaz, sont payés en Binance Coin.

Ce dernier point explique pourquoi le succès de BSC est lié au succès de Binance Coin. Si vous utilisez des applications construites sur BSC, vous avez besoin de Binance Coin pour payer les frais de gaz. Plus il y a de personnes qui utilisent ces applications, plus il y aura de demande pour le Binance Coin.

Le BSC n’ayant été lancé qu’en septembre 2020, il est beaucoup plus récent que l’Ethereum, son principal concurrent. Cependant, il a gagné du terrain sur Ethereum car il offre des transactions plus rapides et moins chères.

Les frais de gaz sont beaucoup plus élevés sur Ethereum que sur BSC, et les transactions prennent beaucoup plus de temps. Ethereum est en train de déployer des mises à niveau vers une nouvelle version, Ethereum 2.0, qui devrait résoudre ces deux problèmes. Mais pour l’instant, le BSC est plus efficace. C’est de bon augure pour Binance et Binance Coin.

Le Binance Coin est-il un investissement intelligent ?

Compte tenu de la popularité de Binance et du BSC, le Binance Coin pourrait continuer à se développer. Il existe également des raisons d’être prudent à son sujet.

La concurrence : La BSC a plusieurs concurrents qui pourraient réduire sa part de marché. Ethereum est le plus important, et ses mises à niveau pourraient effacer les principaux avantages de la BSC. Les autres acteurs sont Cardano (ADA) et Polkadot (DOT). La bourse Binance subit également une forte concurrence de la part de plusieurs bourses de crypto-monnaies.

La réglementation : Le DeFi est comme le Far West en ce moment. Les régulateurs n’ont pas encore réussi à sévir, mais cela va probablement changer, et cela pourrait limiter la croissance de la BSC.

Questions juridiques : Bien que Binance soit le plus grand échange de crypto, tout n’a pas été sans heurts. La version originale de Binance est interdite aux États-Unis, et la bourse a dû créer une nouvelle bourse (Binance.US) pour se conformer aux lois américaines. Le ministère de la Justice et l’IRS enquêtent sur Binance pour blanchiment d’argent et évasion fiscale. Binance a également rencontré des problèmes au Royaume-Uni, au Canada et au Japon.

En outre, l’investissement dans une crypto-monnaie comporte des risques : Elles sont très volatiles et n’existent pas depuis longtemps. Binance Coin a quatre ans, et après un fort démarrage en 2021, il a perdu 60 % de sa valeur en moins de deux mois. Si vous investissez, vous ne devriez pas mettre plus d’argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre.