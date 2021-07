Encore un problème pour Binance qui suspend les virements SEPA en Europe !

Binance a déclaré qu’il allait suspendre les dépôts bancaires en euros de l’un des principaux réseaux de paiement européens.

Dans un mail envoyé aux utilisateurs mardi, la bourse a indiqué qu’à partir de 8 heures du matin mercredi, les clients ne seraient plus en mesure de déposer des fonds par le biais des systèmes de l’espace unique de paiement en euros, ou Sepa. Cette décision est due à des “événements indépendants de notre volonté“, a déclaré la bourse.

Ce réseau, un projet de l’UE visant à harmoniser les paiements en euros dans la région, permet aux personnes d’envoyer des euros dans trois douzaines de pays simplement et rapidement.

Binance, qui accède généralement à Sepa par le biais d’intermédiaires de paiement, a qualifié ce changement de “temporaire“. Mais cette restriction constitue la dernière interdiction faite aux clients de transférer des fonds vers la bourse à partir de banques conventionnelles et d’autres types de comptes financiers. Les dépôts via le réseau Faster Payments du Royaume-Uni ont également été désactivés au cours de la semaine dernière. Barclays, l’un des principaux prêteurs de la région, a déclaré lundi qu’il interdisait aux clients britanniques d’acheter des cryptomonnaies sur la bourse à l’aide de cartes bancaires.

Les retraits sont toujours possibles par le biais de Sepa et de Faster Payments, selon Binance.

Les régulateurs du monde entier ont pris des mesures sévères à l’encontre de Binance, qui a traité plus de 5 milliards de dollars de transactions cette année et qui affirme ne pas avoir de siège social officiel.

Le mois dernier, l’organisme de surveillance financière du Royaume-Uni a déclaré que Binance n’était pas autorisé à gérer une opération de crypto actifs dans le pays, tandis que le Japon a récemment averti l’échange qu’il faisait des affaires de crypto non autorisées avec des citoyens japonais. La Thaïlande a lancé une enquête criminelle sur la société, tandis que les îles Caïmans ont déclaré que Binance n’était pas autorisé à faire des échanges de crypto dans la juridiction.

“I believe a well-developed legal and regulatory framework in the long term will be a solid foundation that truly makes crypto essential in everyone’s daily life.”

Read @cz_binance’s letter to the community as #BinanceTurns4 ⬇️https://t.co/jtPhs8ymei

— Binance (@binance) July 7, 2021