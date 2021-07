Binance US dans le collimateur des régulateurs américains : quelle est sa stratégie d’introduction en bourse ?

Binance US, la bourse de crypto-monnaies basée aux États-Unis qui fonctionne séparément de Binance, cherche à entrer en bourse malgré la répression réglementaire actuelle de Binance.

Plans

Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, s’est exprimé aujourd’hui lors du sommet virtuel de la blockchain REDeFiNE Tomorrow 2021 sur les problèmes de réglementation de l’entreprise et ses projets pour l’avenir.

Live in a few mintues. https://t.co/qLdHw119RF — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 23, 2021

Changpeng Zhao a fait remarquer que Binance devra faire face à de lourdes réglementations à l’avenir, et estime que la société “est dans l’état d’esprit de passer d’une startup technologique à un service financier“.

Il a réaffirmé que l’entreprise s’efforce de plus en plus de se conformer à la réglementation, notamment en embauchant d’anciens régulateurs.

Changpeng Zhao a admis que les efforts de l’entreprise pour coopérer avec les régulateurs n’étaient pas le “point fort” de l’entreprise, et a souligné le besoin urgent de localiser les communications sur la conformité.

Toutefois, bien qu’elle n’ait pas encore pleinement réussi à communiquer avec les régulateurs mondiaux, Binance n’exclut pas que Binance US devienne un jour une entreprise publique, car la bourse cherche des moyens d’obtenir une offre publique initiale (IPO).

“Binance US envisage la voie de l’introduction en bourse. La plupart des régulateurs sont familiers avec un certain modèle, ou ils ont des sièges sociaux, ils ont une structure d’entreprise. Mais nous mettons en place ces structures pour faciliter l’introduction en bourse“, a noté Changpeng Zhao.

Comment fonctionne Binance US

Fondée en 2019, Binance US fonctionne comme une entité distincte de Binance, par le biais d’une licence de la technologie et en s’appuyant sur un soutien de marque de la bourse mondiale. Brian Brooks est arrivé au poste de PDG de Binance US au début de l’année, après avoir occupé le poste de contrôleur intérimaire de l’Office of the Comptroller of the Currency des États-Unis.

Brian Brooks cherche à aider l’entreprise à concurrencer Coinbase et à consolider ainsi sa position sur le marché américain.

Binance a récemment fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des régulateurs mondiaux, notamment des États-Unis.

Le ministère américain de la Justice et l’Internal Revenue Service ont enquêté sur Binance pour des activités commerciales illégales présumées d’utilisateurs américains.