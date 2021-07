Binance vers un blocage total Angleterre et bientôt en Europe ?

Le processeur de paiement européen Clear Junction a déclaré aujourd’hui qu’il cesserait de traiter les transactions de Binance.

La société basée à Londres a déclaré sur son site Web que cette décision a été prise après que l’autorité de surveillance financière du Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA), a émis le mois dernier un avertissement aux consommateurs contre Binance Markets Limited, propriété de Binance, qui prévoyait de lancer une bourse de crypto sur mesure au Royaume-Uni.

Sterling withdrawals via Faster Payments appears to be suspended again -> pic.twitter.com/OpSUsXsiQI — Adam Samson (@adamsamson) July 12, 2021

Clear Junction a déclaré qu’elle agit en “pleine conformité avec les règlements et les conseils de la FCA en ce qui concerne le traitement des paiements de Binance“.

“Nous avons décidé de suspendre les paiements en livres sterling et en euros et nous ne faciliterons plus les dépôts ou les retraits en faveur ou au nom de la plateforme de trading de crypto“, a déclaré la société.

“La décision a été prise à la suite de l’annonce récente de la Financial Conduct Authority selon laquelle Binance n’est pas autorisé à entreprendre une activité réglementaire au Royaume-Uni.”

Le mois dernier, la FCA a déclaré que Binance Markets Limited, la seule entité enregistrée de Binance au Royaume-Uni, n’est pas autorisée à y faire des affaires – mais a précisé que les clients britanniques peuvent continuer à utiliser Binance.com.

Depuis lors, un certain nombre de banques britanniques, dont NatWest et Santander, ont limité la capacité de leurs titulaires de comptes à accéder à Binance lui-même ou à d’autres bourses de crypto-monnaies.

Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde. Contrairement à d’autres bourses populaires, comme Coinbase, basée à San Francisco et cotée en bourse, Binance n’a pas de siège officiel.