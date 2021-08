Le bitcoin casse la barre des 46 000 dollars et les autres crypto-monnaies suivent le mouvement.

Après avoir réussi à franchir la barrière des 40 000 dollars, qui est restée comme une forte résistante pendant des semaines, le prix du bitcoin repasse au-dessus des 46 000 dollars en ce début de semaine.

Depuis le 17 mai, la principale crypto-monnaie du marché n’a pas dépassé cette marque de prix sur les échanges, comme le montre le graphique historique de TradingView. Après avoir touché 46 000 dollars, le BTC a de nouveau baissé un peu et se situe à 45 700 dollars au moment de la rédaction de cet article.

Ce même 17 mai, le BTC était en chute libre, au milieu d’une débâcle qui lui a fait perdre 50 % de sa valeur en quelques semaines. Depuis lors, la reprise des prix a été instable et, bien qu’elle ait déjà dépassé les 40 000, elle n’a été que momentanée.

Si cette tendance, qui débute le lundi 9 août, se poursuit, il s’agirait de la quatrième semaine consécutive de hausse du BTC. Ce serait également la première fois depuis le rallye qui a débuté en janvier et s’est terminé à la mi-février. Sur cette période, la crypto-monnaie est passée de 29 000 à 58 000 dollars entre son point le plus bas et son point le plus haut.

De même, après trois mois clôturés dans le rouge, le cours du bitcoin a repris un cours haussier depuis juin, mois au cours duquel il a progressé de 18%. Jusqu’à présent, en août, il a déjà augmenté de 10 % supplémentaires. Cela semble renforcer la thèse de plusieurs analystes, qui s’attendaient à une reprise imminente du marché.

Bloomberg a même assuré il y a quelques jours que la crypto-monnaie se dirigerait vers les 100 000 dollars lors d’un nouveau rallye.

Ether, Dogecoin, Uniswap et autres altcoins en hausse

Le reste du marché des crypto-monnaies, comme d’habitude surtout parmi les principaux altcoins, a également réagi positivement ces derniers jours avec l’Ethereum (ETH) qui a dépassé les 3 000 dollars par exemple.

Au moment de la rédaction de cet article, la crypto-monnaie se négocie à environ 3 140 $ et a gagné environ 20 % au cours des sept derniers jours, selon les données de CoinMarketCap.

Parmi les autres crypto-monnaies remarquables de ces derniers jours, citons le Dogecoin (DOGE), en hausse de près de 25 %, l’Internet Computer Protocol Coin (ICP), en hausse de plus de 60 % en une semaine, et l’UNI, le jeton DeFi Uniswap : en hausse de 24 %.