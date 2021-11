Ce que les gens disent du départ de Dorsey de Twitter

Jack Dorsey, le PDG de Twitter, a annoncé qu’il quittait l’entreprise qu’il a fondée et dirigée depuis 2015.

Dans une lettre expliquant son départ, Dorsey a cité sa confiance dans le fait que d’autres cadres de Twitter peuvent diriger avec succès l’entreprise et n’a pas mentionné la crypto. Mais beaucoup sur les réseaux sociaux spéculent que Dorsey a fait cette déclaration et acter son départ afin de se consacrer à la crypto et en particulier au Bitcoin via Square

Certains ont émis l’hypothèse que Dorsey pourrait intensifier ses ambitions en matière de crypto-monnaie grâce à son travail au sein de la société de paiements Square, qu’il a également fondée et dont il reste le PDG. Le rédacteur en chef de TechCrunch a suggéré que cela pourrait être dû au fait que Square, qui est en train de mettre en place un système de paiement en bitcoin, mieux placé que Twitter pour prendre la tête du Web 3.

So jack definitely left to go build in web3 right? Twitter is an observer but square could be a real participant. — Panzer (@panzer) November 29, 2021

D’autres observateurs ont noté que Dorsey semble avoir déjà consacré davantage de son temps et de son attention à Square :

Jack had been spending less than 10% of his time at Twitter, from what I've heard. So him leaving won't be a massive operational change. Still: Whoa. https://t.co/heUThZlI0e — Alex Kantrowitz (@Kantrowitz) November 29, 2021

Jack Dorsey might be out as Twitter CEO, but he's still the crypto-loving CEO of financial tech company Square, which over the past year bought $500m in bitcoin I'm curious if the departure of such a high-profile advocate will stanch the NFT/crypto discourse on Twitter — Robert G. Reeve 🔜 PAXUnplugged (@RobertGReeve) November 29, 2021

Comme l’ont noté les observateurs sur Twitter, la question de savoir si le départ de Jack Dorsey conduira Twitter à se détourner de son récent pivot vers la crypto, qui a inclus le basculement avec Bitcoin et les plans d’intégration NFT, reste ouverte. Il y a des raisons de le penser si l’on en croit la réaction du marché, qui a vu le cours de l’action Twitter s’envoler de plus de 10 % à la nouvelle d’aujourd’hui – une réaction inhabituelle à la démission d’un PDG aussi emblématique.

La réaction du marché reflète plutôt la défiance des investisseurs à l’égard de Dorsey, qui se plaignent depuis longtemps de son manque de concentration et de la sous-performance de Twitter.

Compte tenu de la pression exercée par les investisseurs, il est possible que le nouveau PDG, Parag Agrawal, amène Twitter à réduire ses efforts en matière de crypto-monnaie, voire à s’en détourner complètement. Mais tout le monde ne pense pas que ce soit le cas, étant donné qu’Agarwal a été directeur technique de la société et a dirigé l’un de ses projets cryptographiques phares, connu sous le nom de Bluesky.

Enfin, certains ont attiré l’attention sur les commentaires figurant dans la lettre de départ de Dorsey, selon lesquels il pensait qu’il était essentiel pour Twitter de se détacher de « ses fondateurs » et pour une entreprise de « se tenir debout toute seule, sans l’influence ou la direction de son fondateur. »

De tels sentiments sont cohérents avec l’éthique de décentralisation de Web 3 mais, comme l’ont noté les observateurs, il est difficile de discerner ce que cela signifie exactement pour Twitter, Square et Dorsey lui-même.

Dorsey pushes back hard against the cult of "founder-led" in his resignation letter. Suggests it's often about ego. Hmmmm… wonder what that means for another founder-led company… the payments one that the founder actually controls. — Dan Primack (@danprimack) November 29, 2021

I think there's an interesting thread connecting @jack's growing interest in crypto and decentralizing social media, and his announcement that he doesn't want Twitter to be founder-led. — o…k (@kateconger) November 29, 2021

L’essentiel est qu’il est trop tôt pour dire ce que le départ de Dorsey signifiera pour Twitter ou pour l’industrie cryptographique au sens large – même s’il y a fort à parier qu’il est loin d’en avoir fini avec le bitcoin.