Bitcoin en baisse de 10 %, Ethereum en baisse de 15 % au cours des 7 derniers jours

Le Bitcoin et l’Ethereum ont tous deux subi des pertes substantielles la semaine dernière, entraînant le marché cryptographique encore plus dans le rouge.

Le prix du bitcoin a chuté de près de 10 % au cours des sept derniers jours, passant de plus de 34 000 dollars lundi dernier à 31 033 dollars actuellement, selon les données de CoinGecko. Au cours de la même période, l’Ethereum est passé de 2 140 $ à 1 822 $ aujourd’hui, soit une baisse de plus de 14 %.

La capitalisation boursière des deux crypto-monnaies a également dégringolé, la valeur correspondante du bitcoin passant de 633 à 583 milliards de dollars. La capitalisation boursière de l’Ethereum est tombée à 213 milliards de dollars, contre 246 milliards de dollars enregistrés il y a une semaine.

Le mouvement à la baisse a également entraîné le reste du marché des crypto-monnaies dans son déclin, avec des valeurs comme Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Polkadot (DOT), Uniswap (UNI), Solana (SOL) et Chainlink (LINK) qui ont toutes enregistré des pertes à deux chiffres au cours des sept derniers jours.

La capitalisation boursière cumulée de toutes les crypto-monnaies est passée de 1 463 milliards de dollars à 1 303 milliards de dollars au moment de l’impression, le bitcoin dominant 44,7 % de l’ensemble du marché.

Pourquoi le marché est en baisse

Le prix du bitcoin est en baisse depuis la mi-mai, lorsqu’une combinaison de divers facteurs a entraîné une chute rapide.

Tout d’abord, les autorités chinoises ont pris des mesures de répression à l’encontre de l’industrie de la cryptographie, principalement le secteur de l’extraction du bitcoin. Toujours en cours, elle a conduit plusieurs provinces à interdire les opérations de minage du bitcoin, ce qui a entraîné l’exode des mineurs hors du pays et une chute du taux de hachage et de la difficulté de minage du bitcoin.

Pour ajouter au krach, Elon Musk a agité le marché le 12 mai en annonçant que le constructeur de véhicules électriques, qui a investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin au début de l’année, n’accepterait plus les crypto-monnaies comme moyen de paiement en raison des préoccupations liées à l’impact environnemental des blockchains “proof-of-work“.

Une autre chose à ne pas balayer complètement est la récente pression réglementaire sur Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volumes d’échanges.

Au cours des dernières semaines, les régulateurs et les institutions financières de pays comme le Royaume-Uni, l’Italie, le Japon et les îles Caïmans ont introduit des restrictions plus strictes sur la bourse, ce qui a renforcé la pression sur le marché.