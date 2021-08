Bitcoin et Ethereum en hausse de plus de 10% dans une semaine agitée pour les crypto-monnaies

Le bitcoin et l’ethereum ont tous deux augmenté de plus de 10 % cette semaine, bien qu’ils aient été contestés sur plusieurs fronts, du Congrès américain au vol de millions de dollars par des pirates informatiques dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi).

La DeFi est la version cryptographique de divers services bancaires, notamment les prêts, les emprunts, les transactions boursières et bien d’autres. Cependant, au lieu de courtiers et d’intermédiaires, la DeFi exécute toutes ces fonctions par le biais de lignes de code.

Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin est en hausse de 14,3 % sur la semaine à un prix de 45 384 $, et l’Ethereum est en hausse de 15,7 % à un prix de 3 149 $, selon CoinGecko.

En d’autres termes, les deux plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière ont démontré une certaine résilience face à des circonstances difficiles au cours des dernières semaines.

Les critiques Américaines contre la crypto

Depuis une semaine environ, le bitcoin a été fortement critiqué par les plus hautes instances politiques et réglementaires des États-Unis.

Après avoir déclaré que la crypto met le système financier entre les “mains de super-codeurs de l’ombre“, la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) a poursuivi sa critique de la crypto cette semaine par le biais du projet de loi sur les infrastructures du président Biden, qui a été adopté par le Sénat en début de semaine.

Les défenseurs de la crypto ont affirmé que le langage du projet de loi imposait des exigences fiscales impossibles à respecter pour les acteurs des crypto-monnaies.

“Le bitcoin est simplement plus grand qu’une zone géographique et l’innovation, l’adoption et le développement continueront à s’accélérer quoi qu’il arrive“, a déclaré Jason Deane, analyste Bitcoin chez Quantum Economics.

Le président de la SEC, Gary Gensler a affirmé que les crypto-monnaies ne sont pas de l’argent (mais plutôt des actifs spéculatifs), qu’elles facilitent le crime et que les consommateurs ne sont pas suffisamment protégés dans ce qui est maintenant une industrie volatile.

Pendant ce temps, l’industrie de la DeFi a dû faire face à ses propres défis majeurs. Plus tôt cette semaine, un pirate informatique a volé pour 600 millions de dollars de diverses crypto-monnaies après avoir exploité une vulnérabilité de Poly Network.

L’attaque a visé plusieurs réseaux, dont Ethereum. Avec 600 millions de dollars volés, le piratage a dépassé même le tristement célèbre piratage de Mt. Gox de 2014 comme le plus grand exploit que le secteur ait jamais vu.

Pourtant, comme le Bitcoin, l’Ethereum a passé la semaine à monter malgré la perte historique de fonds pour l’espace DeFi. Pour Joe Grech, responsable de la crypto chez Chiliz, ce n’est pas une surprise.

“Je pense que les gens ont vraiment sous-estimé EIP-1559“, a-t-il déclaré. Il a également ajouté qu’entendre des sénateurs comme Ted Cruz (R-TX) défendre le secteur des crypto-monnaies “a donné confiance au marché dans son ensemble.“