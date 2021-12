Bitcoin, Ethereum et Solana s’effondrent, mais lequel est le meilleur achat pour 2022 ?

Le marché des crypto-monnaies a plongé de 10 % lundi, venant s’ajouter à une liquidation qui se prépare depuis des semaines. Trois des cinq plus grandes cryptomonnaies – Bitcoin, Ethereum et Solana – ont perdu respectivement 33 %, 23 % et 41 % par rapport à leurs plus hauts historiques.

Les investisseurs qui regardent cette chute se demandent peut-être ce qu’ils doivent faire maintenant pour se préparer à 2022. Voyons pourquoi la thèse d’investissement à long terme pour le Bitcoin, l’Ethereum et Solana reste intacte et quelle crypto-monnaie pourrait être la meilleure.

Un rebond trop rapide ?

L’une des raisons pour lesquelles le marché des crypto-monnaies pourrait chuter est qu’il a rebondi trop rapidement après sa liquidation. Les inquiétudes liées à la réglementation, les mesures de répression en Inde et en Chine et la concurrence accrue dans l’ensemble du secteur des crypto-monnaies sont autant de risques considérables qui ont été écartés, car le Bitcoin, l’Ethereum et le Solana ont tous atteint des sommets historiques au cours de la première quinzaine de novembre. Cependant, depuis lors, l’incertitude réglementaire a diminué, notamment lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé le premier fonds négocié en bourse (ETF) américain à terme sur le bitcoin, qui a été lancé le 19 octobre.

Une autre menace qui plane sur le marché de la crypto est la spéculation d’un hiver crypto, qui est une période prolongée de stagnation ou souvent de déclin des marchés crypto qui ont, dans le passé, duré un à deux ans. L’idée qu’un hiver cryptographique puisse être à portée de main ou qu’il soit déjà là est dissuasive pour les traders à court et moyen terme qui cherchent à jouer sur les marchés.

Cependant, les gains à long terme du Bitcoin, de l’Ethereum et du Solana ont potentiellement changé la vie, même si vous tenez compte de toutes les ventes. Comme pour la plupart des actifs gagnants, l’argent réel a été gagné par les personnes qui ont détenu ces cryptomonnaies de premier ordre contre vents et marées, et non par les traders qui entrent et sortent du marché.

Les meilleurs achats de crypto maintenant

Il existe de bons arguments pour acheter du Bitcoin, de l’Ethereum et du Solana. La plupart des investisseurs seraient probablement plus à même de se diversifier dans les trois cryptos. Toutefois, la pondération de chacune dépendra probablement de vos intérêts personnels et de votre tolérance au risque.

Le plongeon de 41 % de Solana en un peu plus d’un mois est « brutal« . On peut dire que Solana offre la meilleure utilité de tous les réseaux à l’heure actuelle en raison de sa vitesse et de ses faibles frais. Ces caractéristiques font de Solana une meilleure plateforme pour les développeurs qui créent une application qui doit être bon marché et rapide – comme la frappe de jetons non fongibles (NFT).

En comparaison, Ethereum est plus établi, décentralisé, plus lent, mais globalement plus sûr et mieux adapté aux applications qui privilégient la sécurité plutôt que le coût ou la vitesse. Compte tenu de leurs forces et de leurs faiblesses, Solana et Ethereum peuvent coexister et se développer ensemble. Un jour, ils pourraient même devenir interopérables à mesure que leurs réseaux se développent et arrivent à maturité.

Le bitcoin reste la crypto la plus sûre. La thèse de l’investissement dans le bitcoin est plus forte que jamais, car de plus en plus de pays et d’entreprises reconnaissent sa valeur et cherchent même à le détenir dans leurs bilans. Il est également en train de devenir une excellente couverture contre l’inflation, sans doute meilleure que l’or.

Une autre option, dont on parle moins, consiste à investir simplement dans des monnaies stables à haut rendement. Les monnaies stables sont des moyens de paiement sécurisés qui apportent liquidité et stabilité aux échanges de crypto-monnaies. Bien que plus risqués que les comptes d’épargne, certains stablecoins sont garantis dollar pour dollar par des dollars américains réels. Les taux d’intérêt des stablecoins peuvent dépasser 8 %, voire 9 %, sur des plateformes comme BlockFi.

Profiter de la baisse des prix – Buy the deep

C’est une chose de parler simplement de se pencher sur un krach et de profiter de la baisse des prix des actifs, mais c’en est une autre d’acheter un creux, pour ensuite voir les prix chuter davantage. Les investisseurs qui s’intéressent aux crypto-monnaies gagneraient à comprendre que même si la thèse à long terme pour le Bitcoin, l’Ethereum et le Solana est solide, rien ne permet de dire jusqu’où chaque crypto-monnaie pourrait chuter à court terme.

Les observateurs de l’industrie à long terme se souviendront qu’en 2018, le bitcoin a subi une chute d’environ 80 % par rapport à son sommet. Certes, le bitcoin est beaucoup plus sophistiqué et établi aujourd’hui qu’à l’époque. Mais les poussées sauvages à la hausse et les coups paralysants à la baisse restent courants sur le marché des crypto-monnaies.

Les investisseurs qui cherchent à positionner leurs portefeuilles de crypto-monnaies pour 2022 pourraient avoir intérêt à acheter du Bitcoin, de l’Ethereum et du Solana. Compte tenu de sa position bien établie en tant que principale blockchain soutenant la finance décentralisée, Ethereum pourrait sans doute être le meilleur achat de tous et est susceptible d’attirer les investisseurs averses au risque et tolérants au risque pour sa réputation établie et son incroyable potentiel de hausse.