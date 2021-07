Bitcoin : Jack Dorsey annonce la création d’une nouvelle division de Square

Le fondateur et PDG de Square, Jack Dorsey, a annoncé la création d’une nouvelle division de Square dédiée à la création de services financiers décentralisés utilisant le bitcoin.

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin . Its name is TBD.

Dorsey a suivi ce tweet avec un fil expliquant que, comme le nouveau portefeuille matériel Bitcoin de Square, les développements seront complètement open-source.

“Comme notre nouveau porte-monnaie matériel #Bitcoin, nous allons faire cela complètement en open-source. Une feuille de route ouverte, un développement ouvert et une source ouverte. @brockm dirige et construit cette équipe, et nous avons quelques idées autour des primitives initiales de la plateforme que nous voulons construire. ”

La nouvelle entreprise combinera les efforts de CashApp, Seller et Tidal dans le même objectif de services financiers décentralisés.

Récemment, Dorsey a montré un grand intérêt pour le bitcoin. Il a déclaré qu’il quitterait même Square ou Twitter si son développement devenait plus important lors de la conférence Bitcoin 2021.

“Le bitcoin change absolument tout. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus important sur lequel travailler de mon vivant“, a déclaré Dorsey.

“Si je n’étais pas chez Square ou Twitter, je travaillerais sur le bitcoin. Si [le bitcoin] avait besoin de plus d’aide que Square ou Twitter, je les quitterais pour le bitcoin. Mais, je crois que les deux entreprises ont un rôle à jouer.”

Depuis lors, Dorsey a fait de nouveaux pas dans l’espace bitcoin. Il a d’abord annoncé un événement appelé The B Word, destiné à démystifier les récits grand public sur le bitcoin. Ensuite, le responsable matériel de Square, Jesse Dorogusker, a annoncé le développement d’un nouveau porte-monnaie matériel, en précisant que l’objectif était de rendre la garde des bitcoins plus courante.

The #bitcoin development community above all else.

As more companies and institutions get into the mix, we all want to help protect and spread what makes #bitcoin open development so perfect.

This day is focused on education and actions to do just that.https://t.co/5pxX1LIVVA

— jack (@jack) June 24, 2021