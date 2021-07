Bitcoin : le prochain mouvement sera explosif !

Depuis la fin du mois de mai, la monnaie numérique est restée principalement coincée entre 30 000 et 42 000 dollars. Malgré cela, certains observateurs du marché ont affirmé que la monnaie numérique est non seulement prête à sortir de sa fourchette actuelle, mais qu’elle pourrait également connaître une forte hausse.

Oliver von Landsberg-Sadie, le PDG de la société de paiements BCB Group, en a parlé récemment. “Toutes les analyses suggèrent que nous sommes à l’extrémité d’une variation forte“, a-t-il déclaré. “C’est calme maintenant, mais ne confondez pas cela avec un manque d’intérêt“.

Des gains potentiellement “explosifs”.

La fuite d’un rapport de JPMorgan révèle un avertissement de volatilité extrême du prix du bitcoin, alors que le crash de l’Ethereum s’ajoute à la ruée vers les 100 milliards de dollars de crypto-monnaies

“Le prix du bitcoin se consolide dans une fourchette étroite entre 42K et 30K depuis plus de 8 semaines, avec un volume et une volatilité en baisse“, a-t-il noté.

“Plus le prix d’un actif se consolide longtemps, plus l’expansion attendue est importante lorsque le volume et la volatilité reviennent. Nous avons vu cela d’innombrables fois avec le bitcoin, donc on s’attend à ce que le prochain mouvement soit explosif“, a déclaré Melker.

“L’analyse sur la chaîne indique que l’offre est transférée des spéculateurs impatients aux baleines Bitcoin avec de grands portefeuilles, les nouveaux portefeuilles vendant et les anciens portefeuilles plus grands achetant.”

“Cela indique théoriquement que l’argent intelligent s’accumule avant le prochain mouvement majeur à la hausse.”

Jake Wujastyk, analyste de marché en chef de TrendSpider, a fourni un point de vue différent, déclarant que : “Je ne suis pas d’accord sur le court terme. Je dirais que la tension est actuellement à la baisse, car ceux qui détiennent le bitcoin doivent capituler pour réinitialiser le prix.”

“Sur la base de la saisonnalité historique, nous entrons dans l’un des mois les plus faibles de l’année le mois prochain avec seulement un taux de gain de 20% pour le mois d’août au cours des 5 dernières années“, a-t-il ajouté.

Évaluer les probabilités

Jeff Dorman, directeur des investissements du gestionnaire d’actifs Arca, a proposé une troisième perspective.

“Le bitcoin est une option binaire. Soit il vaut près de 0 $, soit il vaut probablement 10 000 milliards de dollars (ce qui implique environ 500 000 $/BTC)“, a-t-il déclaré.

“Tout ce qui se trouve entre les deux n’est qu’une fonction de trajectoire basée sur l’augmentation ou la diminution des probabilités et du moment d’atteindre l’un ou l’autre de ces extrêmes.”

“Plus tôt dans l’année, ces probabilités ont augmenté alors que les discours sur l’inflation augmentaient, que les trésoriers d’entreprise achetaient et qu’Elon Musk donnait confiance aux traders particuliers“, a déclaré Dorman.

“Au cours des trois derniers mois, ces probabilités ont chuté alors qu’Elon s’est retiré, que les craintes liées à l’ESG ont surgi et que la Chine a sévi“, a-t-il déclaré.

“Les traders peuvent utiliser tout le charabia qu’ils veulent sur la ‘tension’ et les ‘ruptures’, mais la réalité est que cela n’a aucun sens par rapport à la façon dont vous évaluez les probabilités.“