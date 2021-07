Bitcoin.org frappée par une cyberattaque avec demande de rançon !

Bitcoin.org, une plateforme éducative pour le commerce des bitcoins, a été frappée lundi par une cyberattaque qui a surchargé le site de trafic et l’a poussé à fermer.

Les attaquants ont demandé une rançon de 0,5 bitcoin, soit 17 012 dollars, pour mettre fin à leurs actions et rétablir les opérations du site.

L’attaque en question est un déni de service distribué, ou DDoS, un type spécifique de cyberattaque qui vise l’hôte et l’infrastructure d’un site en inondant l’hôte d’un trafic qu’il ne peut contenir, ce qui entraîne la défaillance du système.

https://t.co/OsFgRFRRZb getting hit with an absolutely massive DDoS attack and a ransom demand to send Bitcoin or they'll continue.

I don't think I've been this offended in a while. Ungrateful scum.

— Cøbra (@CobraBitcoin) July 5, 2021