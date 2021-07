Bitcoin : Un moment clé pour le modèle de prédiction le plus haussier est arrivé

Le modèle de valorisation du bitcoin stock-to-flow, l’un des indicateurs les plus haussiers pour prédire les mouvements futurs des crypto-monnaies, semble échouer avec la dernière baisse du marché des crypto-monnaies.

Dans un graphique posté par le créateur du stock-to-flow pour BTC (également abrégé en S2F), PlanB, sur Twitter, on peut voir une rupture à la baisse de la fourchette de prix estimée que BTC devrait actuellement avoir. “Bounce or bust, that’s the question“, était le texte avec lequel PlanB accompagnait l’image.

En réponse au tweet d’un autre utilisateur, l’analyste a comparé ce breakout à un moment de marché baissier, courant 2019. En mars de la même année, le prix du BTC s’est approché du point bas de la fourchette du modèle de prédiction et, sans le casser, a rebondi à nouveau. Bien que la rupture se soit produite cette fois-ci, PlanB s’attend à ce que la principale crypto-monnaie du marché rebondisse comme elle l’a fait à cette occasion.

Bounce, or break, that is the question pic.twitter.com/qJyyXFSIIw — PlanB (@100trillionUSD) July 19, 2021

My thoughts exactly. Also see March 2019, when I created S2F model at the bottom of the bear market .. large deviation and certainly not broken. I bet on a bounce (again). — PlanB (@100trillionUSD) July 20, 2021

Au début du mois, PlanB avait déjà estimé que la seconde moitié de 2021 serait déterminante pour son modèle, la valeur marchande du bitcoin étant au plus bas de la fourchette stock-flux depuis janvier 2019.

June closing price $35,037 .. as far below S2F model as in Jan 2019. Next 6 months will be make or break for S2F (again). pic.twitter.com/W3TM5sOAwY — PlanB (@100trillionUSD) July 1, 2021

Ce n’est pas la première fois que le modèle franchit ces fourchettes dans l’histoire. Cependant, la plupart des ruptures précédentes ont été à la hausse, comme le montre le graphique de PlanB. Ces variations font partie du modèle lui-même, qui s’est jusqu’à présent reflété fidèlement dans les fourchettes de prix historiques du BTC.

La mesure de ces variations peut en effet donner une idée de la sous-évaluation ou de la surévaluation d’un actif en fonction du stock-to-flow. Les données de Look Into bitcoin montrent qu’à plusieurs reprises déjà, l’indicateur de différence S2F du bitcoin a été négatif en dessous de -1. Cependant, il se trouve actuellement à son point historique le plus bas, à -1,03.

En termes de variations à la hausse, le point le plus élevé de surévaluation de la crypto-monnaie a été atteint en novembre 2013, avec 1,9 sur l’indicateur.

Le marché est plus complexe que la simple émission de bitcoins.

Les difficultés du bitcoin à retrouver ses niveaux d’avril et de mai ont entamé la confiance de la communauté des amateurs de bitcoins dans le modèle utilisé par PlanB.

Le ratio stock-flux n’est pas une mesure spécifique au monde des crypto-monnaies, mais a été hérité des marchés traditionnels basés sur l’offre de l’actif. En gros, dans le cas du BTC, elle fonde ses projections sur le cycle d’émission de nouveaux bitcoins. Et l’un des points clés est le caractère décroissant de la création de bitcoins, grâce au mécanisme de réduction des récompenses aux mineurs connu sous le nom de halving.

Jusqu’à présent, le modèle créé en 2019 semble se vérifier, retraçant les cycles du marché depuis le début des échanges de bitcoins sur le marché jusqu’à aujourd’hui. Selon ce modèle, la crypto-monnaie devrait actuellement être évaluée à plus de 80 000 dollars.

Comme l’a fait remarquer un utilisateur de Twitter, les variations de prix par rapport à la valorisation posée par S2F font partie du cours du marché, qui réagit à bien d’autres éléments que l’offre en circulation de l’actif. Il s’agit notamment de nombreux facteurs externes, tels que la pandémie, la persécution des mineurs en Chine ou encore les attaques d’Elon Musk sur l’impact environnemental du bitcoin.

“[Cette réflexion est un] point essentiel que beaucoup ne comprennent pas (et ne comprendront jamais).” Covid, la Chine, Elon, ce sont toutes des aberrations, et c’est bien ainsi. Un modèle tente de saisir une tendance générale à l’aide de quelques variables clés. L’art de la modélisation consiste à trouver l’équilibre et à le garder aussi simple que possible. (PlanB.)

Après avoir perdu le support de 30 000 dollars mardi, le bitcoin a réussi à se redresser à nouveau. Au moment de la rédaction de cet article, la crypto-monnaie leader du marché s’échange sur les bourses au-dessus de 31 600 dollars, selon les données de CoinMarketCap.