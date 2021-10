BNB va augmenter de plus de 30 %, car la Smart Chain de Binance propose de brûler les frais de BNB comme l’Ethereum

La mise en œuvre d’une politique de combustion a déclenché la « Triple Halving » en Ethereum, entraînant une pénurie d’Ethereum en circulation. De la même manière, Binance propose de brûler les Binance Coin lors de chaque transaction.

La Smart Chain de Binance se prépare à introduire un mécanisme de brûlage des frais. Le protocole d’évolution de Binance (BEP-95) propose que Binance Smart Chain (BSC) adopte un mécanisme de brûlage de frais permanent. Le mouvement est similaire à celui qui a vu la mise en œuvre de EIP-1559, dans lequel plus de 2,1 milliards de dollars de jetons Ethereum ont été brûlés. Ces jetons ont été retirés définitivement de l’offre en circulation. Cela a réduit le nombre de jetons ETH en circulation et a déclenché une hausse du prix de l’ETH. Une mise en œuvre similaire est actuellement à l’état de projet dans l’écosystème BSC.

Le mécanisme de combustion sera activé par l’introduction du burnRatio. À la fin de chaque bloc, une fonction de dépôt sera invoquée pour transférer les frais de gaz. La logique de combustion sera mise en œuvre après, et le ratio de combustion multiplié par les frais de gaz sera transféré à l’adresse de combustion. Le burnRatio initialement proposé est de 10%, et le changement sera déterminé par un processus de proposition-vote basé sur le pouvoir de vote des utilisateurs.

L’annonce est la suivante :

Contrairement à Ethereum, la Smart Chain de Binance dispose déjà d’un mécanisme de combustion, et Binance a l’intention de brûler 50 % de l’offre totale de BNB au fil du temps. À ce jour, Binance a brûlé un total de 1 335 888 jetons, d’une valeur de 660,7 millions de dollars (494,5 dollars par BNB).

