Cardano : Charles Hoskinson, expose ses plans pour 2022

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a révélé certains des plans de croissance du réseau en 2022 lors d’un entretien sur YouTube.

« Mon objectif pour la seconde moitié de 2022 est de trouver comment mettre toutes les pièces ensemble pour obtenir une transaction de microfinance de bout en bout sur Cardano« , a déclaré Charles Hoskinson.

Le fondateur de Cardano a déclaré qu’une structure qui supervise la création de produits décentralisés sur le réseau serait introduite.

« Une structure formelle de projet open-source va être formée, un peu comme Hyperledger à Linux« , a déclaré Hoskinson.

Cardano, fondée en 2015 et lancée en 2017 comme alternative à Ethereum, est une blockchain à preuve d’enjeu qui s’appuie sur les validateurs du réseau pour traiter les transactions d’ADA, sa monnaie native, et maintenir le réseau. C’est la sixième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 51,18 milliards de dollars.

Cardano's philosophy, and especially its auto-update feature, is centralized and destroys trust minimization. Trust minimization is the most important feature that gives a blockchain value. Cardano people do not understand it and fundamentally violate it.

De nombreuses personnes se sont déjà plaints que Cardano n’a pas atteint son objectif déclaré d’être complètement décentralisé. En 2020, IOG a publié un document expliquant comment il allait décentraliser sa production de blocs, un objectif qui a été atteint en avril 2021.

LEVEL UP! So there we have it, 100% decentralized block production on #Cardano.

Thank you to each and every SPO and developer out there who has brought us here, helping build, run & grow #Cardano. This is a great moment. And we're still just getting started. Over to you… 🚀🧨 pic.twitter.com/MexAv3HhNP

— Input Output (@InputOutputHK) March 31, 2021