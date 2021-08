Cardano devient le numéro 3 des crypto-monnaies après une hausse de 15%

Le prix de Cardano (ADA), le jeton natif du projet de blockchain éponyme, est en hausse de 15 % au cours de la dernière journée, atteignant un sommet de 12 semaines à 2,06 $ aujourd’hui.

Selon les données de CoinGecko, l’actif a gagné 44,1 % de valeur au cours de la semaine dernière, ce qui en fait le plus grand gagnant parmi les principales crypto-monnaies du marché.

Le dernier mouvement à la hausse a poussé la capitalisation boursière du jeton à 64,74 milliards de dollars, soit 3,23% de la valeur totale de toutes les crypto-monnaies. ADA a ainsi dépassé Tether en tant que troisième crypto-monnaie la plus importante et est passé devant Binance Coin (BNB).

ADA change actuellement de mains à 2,06 $, avec un volume d’échange de plus de 6 milliards de dollars sur 24 heures. Ce chiffre est toutefois encore à quelque 20 % du sommet historique de 2,45 $ enregistré le 16 mai.

Créé par Charles Hoskinson, l’un des premiers cofondateurs d’Ethereum, Cardano est une plateforme blockchain de type “proof-of-stake” (PoS) qui permettra aux développeurs de créer des applications décentralisées dès le lancement de sa fonctionnalité de contrats intelligents. Les contrats intelligents sont des bouts de code qui exécutent automatiquement des commandes et des instructions.

