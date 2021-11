Ce jeu Metaverse qui a déjà grimpé de 6 000 % commencera à payer en crypto-monnaies en novembre

L’un des jeux de style play-to-earn les plus attendus de l’année, The Sandbox, dont le jeton natif SAND a augmenté de plus de 6 000 % depuis son lancement, a annoncé qu’il allait ouvrir son premier événement en ligne qui rémunérera les joueurs en crypto-monnaies pour leur interaction dans le jeu.

The Sandbox a annoncé qu’il allait ouvrir son premier événement en ligne qui rémunérera les joueurs en crypto-monnaies pour leur interaction dans le jeu.

Selon l’équipe à l’origine du projet, le 29 novembre, le premier événement play-to-earn sera ouvert, où les joueurs pourront expérimenter et explorer l’univers voxel pour la première fois.

Ainsi, les joueurs qui possèdent le Pass Alpha (le NFT de The Sandbox) pourront essayer 18 expériences de jeu, tout en gagnant jusqu’à 1 000 jetons SAND au passage. En outre, il y aura trois prix exclusifs de NFT.

En revanche, les joueurs qui ne disposent pas de l’Alpha Pass auront toujours accès à trois expériences de jeu et au hub social. Cependant, ils ne pourront pas gagner de récompenses en jeu, révélant que l’obtention du Pass Alpha sera automatiquement la première quête pour tous les joueurs intéressés à rejoindre la composante play-to-earn de l’alpha test et, éventuellement, du jeu complet.

De plus, selon l’annonce, cette première version sera disponible du 29 novembre au 20 décembre et chaque jour, des crypto-monnaies pourront être gagnées et l’équipe lancera une nouvelle expérience de jeu, en commençant par The Sandbox Alpha Hub.

Get ready for The Sandbox Alpha!

📅 Launching November 29th

🌍 Anyone can experience the Alpha hub and three experiences

🔷 5,000 Alpha passes giving access to content, NFT, and 1,000 SAND!

Get all details below 👇https://t.co/63iAl5MMmS pic.twitter.com/OiXmbAWYN2

— The Sandbox (@TheSandboxGame) November 16, 2021