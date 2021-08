Cela pourrait être une grande semaine pour le Bitcoin.

C’est ce qu’a noté Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak & Co, qui pense que le bitcoin pourrait reprendre son souffle ces jours-ci, mais en gardant à l’esprit un objectif de 44 600 dollars, selon Barbara Kollmeyer de MarketWatch.

Pour commencer, elle réitère certains conseils antérieurs aux investisseurs, à savoir de jauger l’action pendant les heures normales de marché. “Les marchés sont beaucoup plus ‘minces’… et les volumes sont beaucoup plus faibles… le week-end, donc nous voudrons voir si le bitcoin peut rester au-dessus de 40 000 dollars une fois que nous serons dans la semaine prochaine avant de nous emballer“, a noté Matt Maley.

S’il se maintient, il indique que la prochaine cible est la moyenne mobile de 200 jours, qui se situe à 44 600 dollars. “Il a augmenté / approché ce niveau deux fois depuis le mois de mai… et s’est retourné les deux fois. Par conséquent, il pourrait/devrait offrir une certaine résistance à toute nouvelle hausse au début du mois d’août“, a déclaré Matt Maley.

Une cassure au-dessus de cette ligne ferait en sorte que le prix “grimpe beaucoup plus haut assez rapidement“. En d’autres termes, il pourrait avoir besoin d’une pause pour digérer ses gains à sa moyenne de 200, mais s’il dépasse ce niveau de manière significative (soit bientôt… soit après une pause), cela devrait être très haussier pour le bitcoin, a déclaré Matt Maley.

Il souligne également que le bitcoin commence à être suracheté à court terme, selon son indice de force relative, un indicateur oscillant très suivi qui suit l’ampleur des pertes récentes par rapport à l’ampleur des gains récents.

“Ne nous méprenons pas, elle était beaucoup plus surachetée avant de se vendre à nouveau en janvier et février… et en novembre de l’année dernière. Toutefois, il est plus suracheté qu’au sommet historique d’avril, de sorte que les investisseurs et les traders seront beaucoup plus confiants si le mouvement de ce week-end se maintient jusqu’au milieu de la semaine prochaine“, a déclaré Matt Maley.

Le stratège a également fait référence à l’Ethereum, affirmant qu’une cassure au-dessus de la moyenne de 200 serait haussière, et qu’une cassure au-dessus de 2 288 $, les sommets de fin mai et début juin, serait ” particulièrement haussière ” car elle créerait un effet d’indicateur technique connu sous le nom de ” sommet supérieur “.