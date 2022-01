Ces 3 crypto-monnaies du Metaverse ont gagné plus de 20% aujourd’hui (ICE, EPIK, WEMIX)

Après un début de semaine difficile pour les marchés cryptographiques, aujourd’hui, nous constatons un élan haussier pour la plupart des projets. Les crypto-monnaies métavers se portent exceptionnellement bien aujourd’hui, beaucoup d’entre elles enregistrant des gains de prix à deux chiffres.

Cet article présente les trois crypto-monnaies métavers qui ont gagné le plus de prix aujourd’hui, classées par augmentation de 24 heures, de la plus faible à la plus forte.

Lancé en octobre 2021, Decentral Games est un métavers de jeux sociaux construit sur Decentraland. Il présente le casino virtuel le plus populaire de Decentraland, permettant aux utilisateurs de participer à divers jeux de type « play-to-earn« .

Decentraland Games comporte une DAO qui régit le casino du métavers, alimenté par les jetons DG. Les utilisateurs peuvent gagner des récompenses en fournissant des liquidités sous forme de jetons DG et en participant à la gouvernance du casino.

Bien que le jeu d’ICE Poker soit gratuit, les utilisateurs doivent acheter un ICE wearable NFT pour accéder aux tables. Les utilisateurs peuvent jouer avec la monnaie réelle du jeu ou utiliser des jetons GRATUITS pour jouer avec des enjeux plus faibles.

Decentral Games a annoncé son tableau de bord de délégation NFT ICE Poker. Plutôt que d’acheter un vêtement ICE, les utilisateurs peuvent le déléguer à d’autres pour des prix plus bas.

We are excited to announce that the ICE Poker NFT Delegation Dashboard is live! 🥳https://t.co/IlZq3EIpQH

ICE Poker NFT holders now have native guild tools at their fingertips to effectively manage and scale their own guild.

👉 Full announcement here: https://t.co/uCHNjfWkqC pic.twitter.com/wmsgB1WUc7

— Decentral Games (@DecentralGames) January 10, 2022