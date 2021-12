Ces 5 Altcoins veulent terminer l’année 2021 en beauté !

Les cinq altcoins Elrond (EGLD), VeChain (VET), FTX Token (FTT), Cosmos (ATOM) et Fantom (FTM) sont tous prêts à grimper en cassant leurs niveaux de résistance actuels pour une fin d’année 2021 positive avant de viser un nouvel ATH en 2022.

Elrond (EGLD)

Elrond est un protocole de blockchain qui cherche à offrir des transactions extrêmement rapides en utilisant le sharding. Son jeton natif est EGLD, qui peut être utilisé pour payer les frais de réseau, le jalonnement et la récompense des validateurs. Il s’agit d’une plateforme blockchain autonome destinée à la nouvelle économie du web, aux applications décentralisées (dApps) et aux entreprises. Elrond utilise un algorithme de mécanisme de preuve d’enjeu dans lequel les nœuds doivent mettre en jeu leurs jetons EGLD pour participer au processus de validation.

En outre, le prix d’EGLD a maintenu pour déclencher un mouvement à la hausse avec seulement des intersections de son prix avec 20 jours MA. Selon CoinMarketCap, le prix d’EGLD se négociait à 277,51 $, au cours des dernières 24 heures, il a gagné plus de 17%, évoluant dans une tendance haussière. Si cela continue, il cassera son niveau de résistance et atteindra de nouveaux sommets rapidement.

VeChain (VET)

VeChain (VET) est une plateforme polyvalente de contrats intelligents. VeChain vise à utiliser la gouvernance distribuée et les technologies de l’Internet des objets (IoT) pour créer un écosystème qui résout les principaux obstacles liés aux données pour de multiples industries, du médical à l’énergie, de l’alimentation et des boissons à la durabilité et aux objectifs des ODD. VeChain (VET) est un jeton de preuve d’autorité (PoA), qui nécessite une puissance de calcul relativement faible pour assurer la sécurité du réseau par rapport à un protocole tel que le bitcoin.

Actuellement, le prix de VET s’échangeait à 0,07948 $, au cours des dernières 24 heures, il a bondi de plus de 2%. S’il continue ce signe haussier sans aucune cassure au niveau de soutien, nous pouvons nous attendre à ce que VET atteigne le sommet.

Token FTX (FTT)

FTX est la plateforme de négociation de produits dérivés en crypto-monnaie, FTT est son jeton de crypto-monnaie natif. FTT est un jeton d’échange compatible ERC-20. Le jeton FTT est l’épine dorsale de l’écosystème FTX, qui a été développé pour augmenter les effets de réseau et la demande de FTT ainsi que pour diminuer son offre en circulation.

De plus, le FTT doit passer la résistance supérieure immédiate de 39,41 $ et 41,12 $ pour se conformer à un mouvement rapide vers les 50 $. À l’heure actuelle, le prix du FTT s’échange à 39,08 $ avec un volume d’échange sur 24 heures de 102 922 713 $. Au cours des dernières 24 heures, le prix des FTT a augmenté de plus de 2%. Si cette tendance à la hausse se poursuit, alors FTT cassera le niveau de résistance attendu et se déplacera plus haut et possiblement prendra la route d’un nouvel ATH.

Cosmos (ATOM)

Cosmos vise à fournir un antidote aux protocoles de preuve de travail lents, coûteux, non évolutifs et nuisibles à l’environnement, comme ceux utilisés par Bitcoin, en offrant un écosystème de blockchains connectées. Les niveaux de fragmentation des réseaux de blockchains constituent une préoccupation majeure pour certains acteurs du secteur de la cryptographie. L’autre objectif des projets est de rendre la technologie blockchain moins complexe et plus simple pour les développeurs.

ATOM doit franchir le niveau de résistance de 22 à 25 dollars pour viser les 33 dollars. Au moment de la mise sous presse, le prix d’ATOM s’échangeait à 22,27 dollars avec un volume d’échange sur 24 heures de 325 056 036 dollars. Il a gagné plus de 2%.

Fantom (FTM)

Fantom (FTM) est un jeton de preuve d’enjeu (PoS) qui existe sous plusieurs formes.

Le Fantom est une plateforme de contrats intelligents de type « directed acyclic graph » qui fournit des services de finance décentralisée aux développeurs en utilisant son propre algorithme de consensus.

La Fantom Foundation, qui supervise l’offre de produits Fantom, a été créée en 2018, suivi de près par le lancement d’OPERA, le mainnet de Fantom, en 2019.

Si FTM dépasse 1,38 $ et 1,47 $, le prochain arrêt pour l’altcoin se situe à 2 $. Le prix de FTM s’échangeait à 1,36 $ avec un volume d’échange sur 24 heures de 270 375 228 $. L’offre en circulation de FTM est de 2,55 milliards de FTM.