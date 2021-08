Ces 5 crypto-monnaies qui pourraient monter bien plus haut que le bitcoin

Même si le bitcoin repasse au-dessus de 60 000 dollars, un analyste indique cinq crypto-monnaies liées à des contrats intelligents qui pourraient augmenter de plus de 500 % et dépasser la valeur du bitcoin dans les prochains mois.

Au milieu de la reprise du marché des crypto-monnaies, qui a été menée par le retour du prix du bitcoin au-dessus de 40 000 USD, les experts cherchent à indiquer quelles crypto-monnaies peuvent augmenter et même dépasser l’appréciation de la principale crypto-monnaie du marché.

Même si le bitcoin repasse au-dessus de la barre des 60 000 dollars d’ici la fin de l’année, il ne devrait pas surpasser, en termes de valorisation, la hausse de cinq crypto-monnaies liées à une nouvelle ère de contrats intelligents.

La première crypto-monnaie de la liste est l’Ethereum (ETH), qui a déjà augmenté plus que le Bitcoin cette année et qui va changer son algorithme de consensus de proof-of-work (PoW) à proof-of-stake (PoS) et ainsi ouvrir une nouvelle ère pour le plus important altcoin du marché.

Plusieurs catalyseurs pourraient propulser l’Ethereum à des niveaux plus élevés, notamment la possibilité d’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) basé sur l’Ethereum, mais également que la demande institutionnelle d’ETH a augmenté et que la récente mise à jour de l’EIP-1559 devrait faire de l’ETH un actif déflationniste.

On peut facilement affirmer que 1 ETH devrait dépasser les 6 000 à 7 000 dollars d’ici la fin de l’année.

Cardano et Solana

Une autre crypto-monnaie à suivre est Cardano (ADA), qui a souvent été présenté comme le principal concurrent d’Ethereum et a été créé par l’un des cofondateurs d’ETH.

Le potentiel de hausse de Cardano est limité en raison de sa grande capitalisation boursière, mais a tout de même beaucoup plus de marge de progression qu’Ethereum, et ce pour de nombreuses raisons. Pour commencer, l’ADA a maintenu son élan haussier contre toute attente. Elle est restée forte malgré le récent ralentissement, et se trouve toujours dans une tendance haussière très évidente. C’est parce que les meilleurs jours de Cardano sont encore à venir et pourrait pousser l’ADA dans la fourchette des 4 à 5 dollars.

Solana (SOL) est la troisième crypto-monnaie sur la liste car le réseau Solana a la capacité de traiter autant de transactions que Visa ou Mastercard, ce qui lui un potentiel d’exploitation et d’utilisation pour ainsi dire sans égal dans l’univers des crypto-monnaies.

Il faut noter également que, comme Cardano, SOL a très bien résisté à la baisse des marchés des crypto-monnaies et semble moins corrélé aux variations du Bitcoin.

Matic et Luna

Le quatrième choix est Polygon Sizing Solution (MATIC), une crypto-monnaie qui est également présente sur la plupart des listes d’indication d’investissement de différents analystes.

L’adoption massive du Polygon pourrait facilement faire grimper son prix vers de nouveaux sommets d’ici la fin de 2021. 5 USD est une estimation tout a fait possible sur la base de l’attente d’une vague de nouveaux utilisateurs

La dernière altcoin de la liste est la crypto-monnaie Terra (LUNA). Bien que Terra n’ait pas encore été “mis à l’épreuve“, une forte augmentation du prix d’ici la fin de l’année est encore possible et on pourrait voir LUNA atteindre 100 USD d’ici la fin de l’année si son adoption et son innovation se poursuivent.