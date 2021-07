Ces crypto-monnaies que personne ne connaît, mais qui valent autant ou plus que le bitcoin

Le monde des crypto-monnaies est un sujet brûlant avec beaucoup de potentiel pour l’avenir. Nombreux sont ceux qui voient dans cette monnaie électronique une nouvelle façon d’effectuer des paiements, en remplacement du mode de paiement traditionnel.

Acheter des crypto-monnaies peut représenter un risque énorme, car tout comme vous pouvez gagner des dizaines de milliers de dollars en quelques jours, voire quelques heures, vous pouvez aussi les perdre.

Le bitcoin est sans doute la crypto-monnaie la plus populaire et la plus connue au monde. Cependant, ce n’est pas le plus cher. Depuis sa naissance en 2009, son évolution a été énorme, faisant que même certains établissements autorisent l’utilisation de cette monnaie comme moyen de paiement. Actuellement, sa valeur est de 34,500 dollars.

Il y a des milliers de crypto-monnaies qui existent, mais en même temps, la majorité qui ont une valeur minimale et il y en a quelques-unes qui valent beaucoup d’argent et qui sont les plus populaires. Les plus connues sont le Bitcoin ou l’Ethereum, mais il en existe d’autres, moins connues du public, qui sont également intéressantes en matière d’investissement. Voici les cinq crypto-monnaies dont la valeur est la plus élevée aujourd’hui :

Blipcoin

Avec une valeur de 164 278 dollars, il s’agit de la crypto-monnaie la plus chère du marché. Il a moins de trois mois son cours dépassait les 500 000 dollars. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur cette crypto-monnaie, mais en raison de sa valeur élevée, il est très probable que tant que son prix ne baissera pas encore plus, elle ne commencera pas à être utilisée pour des opérations et des investissements.

42-coin (42)

C’est la crypto-monnaie qui a actuellement le plus de valeur dans le monde derrière le Blipcoin, bien qu’elle ne soit pas la plus connue. Sa faible popularité est due au fait que son volume de marché est pratiquement nul. Sa valeur actuelle est de 76 016 dollars, bien que lorsque cette crypto-monnaie est née, sa valeur atteignait presque 800 000 dollars.

RSK Smart Bitcoin (RBTC)

Cette pièce a un prix pratiquement similaire à celui du bitcoin, soit 33 441 dollars. Cette pièce est en circulation pour un grand nombre de personnes car elle est utilisée à des fins d’investissement, comme en témoigne sa forte capacité de marché. le RBTC a connu quelques chutes d’un peu plus de 6 000 dollars, mais il a su se reprendre et est aujourd’hui l’une des principales crypto en termes de valeur.

Projet-X

Cette pièce a actuellement une valeur de 30 357 dollars, mais il convient de noter qu’il y a moins de 24 heures, elle valait près de 50 000 dollars, soit une baisse de près de 20 %. Comme pour le 42-coin, cette pièce n’est presque pas utilisée et a un volume de marché de 0,006.