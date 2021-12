Ces trois Métavers ont un volume d’échange de plus d’un milliard de dollars par jour

Les jetons Métavers continuent d’être l’une des catégories de crypto-monnaies les plus populaires. The Sandbox, Decentraland et WAX sont actuellement les trois jetons Métavers les plus échangées sur le marché, chacune dépassant le milliard de dollars échangé au cours des dernières 24 heures.

Cet article s’intéresse de plus près à SAND, MANA et WAXP et explique pourquoi tant de personnes les échangent. La liste ci-dessous est classée par volume échangé sur 24 heures, du plus faible au plus élevé.

Decentraland (MANA) – 1,03 milliard de dollars

Decentraland est un Métavers 3D basé sur un navigateur qui est l’un des principaux projets sur le marché. Il présente un univers virtuel complet avec des dizaines d’expériences permettant aux joueurs d’acheter et de monétiser des terres, de jouer à divers jeux et de gagner de l’argent en participant à l’écosystème.

Decentraland est l’un des meilleurs projets de Métavers sur le marché, car c’est l’un des mondes virtuels en activité depuis le plus longtemps en crypto. Ouvert au public en février 2020, Decentraland possède l’écosystème le plus robuste avec de multiples plateformes à succès construites sur Decentraland, un exemple étant Decentral Games.

Decentraland a des plusieurs espaces à explorer pour les nouveaux joueurs, et si vous avez manqué le set de deadmau5 à Decentraland, assurez-vous de regarder la vidéo ci-dessus.

Le MANA de Decentraland s’échange à 3,71 $, avec un volume d’échange sur 24 heures de 1,03 $. Sa valeur marchande est de 6,71 milliards de dollars.

WAX (WAXP) – 1,30 milliard de dollars

Le Worldwide Asset eXchange (WAX) se décrit comme la blockchain la plus éprouvée et la plus écologique au monde pour les NFT, les jeux vidéo et les objets de collection. WAX compte plus de 400 000 visiteurs uniques par jour, plus de 15 millions de transactions quotidiennes, plus de 8 millions de comptes WAX et plus de 30 000 dApps.

L’écosystème WAX propose des dizaines de jeux Play-to-earn auxquels tout le monde peut accéder facilement. Contrairement à Decentraland, qui prend en charge MetaMask, les utilisateurs devront utiliser le WAX Cloud Wallet pour interagir avec l’écosystème WAX.

WAX s’est imposé comme la principale plateforme pour les projets Métavers, et le volume élevé des échanges reflète l’ampleur de son écosystème. Si vous cherchez à découvrir des jeux NFT basés sur la blockchain, WAX propose l’une des plus grandes sélections de dApps sur sa plateforme.

WAX se négocie à 0,608 $, en hausse de plus de 24 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 1,1 milliard de dollars, avec un volume de transactions de 1,29 milliard de dollars sur 24 heures.

The Sandbox (SAND) – 1,7 milliard de dollars

La pièce la plus échangée aujourd’hui est The Sandbox, qui continue à dominer les graphiques et à augmenter son prix. The Sandbox est le projet Métavers le mieux conçu sur le marché à l’heure actuelle. Il comporte un client PC téléchargeable qui offre des graphismes et une fluidité inégalés par rapport à tout autre projet Métavers sur le marché.

Bien que The Sandbox soit très similaire à Decentraland, SAND n’est pas limité par l’expérience du navigateur, ce qui ouvre un tout nouveau niveau d’immersion et d’interactivité pour les utilisateurs.

The Sandbox domine les marchés et son récent lancement Alpha a permis aux joueurs de découvrir son univers virtuel. L’engouement a été à la hauteur des attentes car le jeu est exceptionnellement bien construit, rappelant un mélange entre Minecraft et Fortnite.

Le SAND se négocie à 5,37 dollars, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 1,7 milliard de dollars. Sa capitalisation boursière est de 4,9 milliards de dollars, avec une offre en circulation de 913 millions de SAND.